Feroz incendio en conocida parrilla de Puerto Madero: 50 personas fueron evacuadas
En el marco de un importante operativo, al menos cinco móviles del SAME trabajaron en el lugar, donde dos personas tuvieron que ser asistidas.
Un voraz incendio desatado durante la tarde de este domingo en la zona de la terraza del tradicional restaurante de parrilla libre “Siga la Vaca”, en el dique de Puerto Madero, movilizó a un importante despliegue de los servicios de emergencia e indemnizó la evacuación preventiva de medio centenar de personas.
El siniestro se originó sobre las instalaciones de la avenida Alicia Moreau de Justo al 1700 —en el tramo comprendido entre Rosario Vera Peñaloza y Juan de Garay—, focalizándose específicamente en la campana extractora del local debido a una combustión por acumulación de grasa que rápidamente despidió una densa columna de humo visible desde distintos puntos del área circundante.
Al tratarse de una concurrida franja horaria dominical, el establecimiento contaba con una numerosa clientela que debió autoevacuarse de inmediato. Hacia las 19, el foco ígneo ya se encontraba completamente circunscripto y controlado por las dotaciones de bomberos intervinientes, evitando que las llamas alcanzaran el salón principal.
En paralelo, el SAME apostó cinco móviles sanitarios en la escena para asistir a dos hombres mayores de edad que sufrieron principios de asfixia al intentar apagar el fuego por sus propios medios antes del arribo de los rescatistas.
Ambos recibieron oxigenoterapia in situ y, al constatarse bajos niveles de carboxihemoglobina, se descartaron cuadros severos de intoxicación por monóxido de carbono, por lo que no fue necesario su traslado a ningún centro asistencial.
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