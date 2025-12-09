Incendio en un comercio de Quilmes: se prendió fuego un depósito en pleno centro
El siniestro tuvo lugar en las últimas horas y varias dotaciones de Bomberos debieron asistir para contener las llamas. No hay víctimas fatales.
Un importante despliegue de emergencia tuvo lugar este mediodía en pleno centro de Quilmes debido a un incendio considerablemente importante que afectó seriamente a la sucursal de la popular cadena de artículos para el hogar y bazar "Ser Bazares". El siniestro se desató en el local ubicado estratégicamente sobre la calle Rivadavia, entre las intersecciones de San Martín y Moreno.
La alarma activó inmediatamente a los cuerpos de seguridad y rescate. A raíz de esto, una dotación completa de los Bomberos Voluntarios de Quilmes se movilizó con celeridad hacia el punto de emergencia. Las llamas y el humo demandaron una respuesta contundente, contando también con la colaboración de personal policial para asegurar la zona y de Defensa Civil del municipio para coordinar las operaciones.
Cabe señalar que las características del comercio, que almacena una vasta cantidad de productos de alta combustión (plásticos, textiles y diversos artículos inflamables), complicaron significativamente las tareas de extinción. La naturaleza de la mercadería implicó un riesgo mayor y un esfuerzo adicional para los bomberos al contener y sofocar el fuego.
Investigación en curso a raíz del siniestro
Hasta el momento, se ignora la causa exacta que originó el incendio, y los peritos comenzarán las labores correspondientes una vez que el lugar sea declarado seguro para determinar el foco y el factor desencadenante.
Afortunadamente, y según la información oficial proporcionada por el equipo de Defensa Civil, no se registraron heridos ni personas afectadas por el siniestro, concentrándose los daños únicamente en la estructura y la mercadería del establecimiento.
La rápida evacuación y la acción de los equipos de emergencia fueron clave para garantizar la seguridad de transeúntes y empleados.
