Tragedia en Villa Santa Rita: murió una mujer de 84 años durante un incendio en su vivienda

El episodio ocurrió alrededor de las 4:14 en una plaza situada en la esquina de Moldes y Aguilar, lindera al Parque Ferroviario Colegiales. Tras recibir un llamado de alerta al 911, personal policial se desplazó hasta el lugar y encontró al hombre, identificado como Gonzalo Andueza, tendido en el suelo.

La víctima fue asistida en primer lugar por un grupo de transeúntes, quienes declararon a los efectivos que Andueza se encontraba caminando por el centro de la plaza cuando se escuchó un disparo. Tras el estruendo, el hombre cayó herido en el suelo. Además, aseguraron que el autor del tiro había sido otro individuo, que luego del ataque se había retirado del lugar a pie.

Andueza fue trasladado de urgencia en una ambulancia del SAME al Hospital Pirovano con una herida de arma de fuego a la altura del abdomen. Pese al esfuerzo de los médicos, falleció en horas del mediodía.

Asesinato en Colegiales: quién es el detenido

A partir del relato de los testigos, personal policial se abocó a la búsqueda del sospechoso. Tras realizar un operativo en la zona, lograron dar con el presunto agresor, quien quedó detenido.

Según informaron fuentes policiales, la detención se produjo poco después de las 19 del domingo en Cabildo al 100, luego de las tareas de investigación, el relevamiento de las cámaras de videovigilancia y las entrevistas con testigos realizados por personal de la Policía de la Ciudad.

El detenido es un hombre argentino de 25 años que fue arrestado cuando intentaba subirse a un auto de aplicación de viajes. Durante la requisa, los efectivos encontraron entre sus pertenencias una mochila de color negra, en cuyo interior había un teléfono celular, la pistola Taurus Milenium, los 3 cargadores y 34 municiones del mismo calibre.

Por estas horas, los peritos realizaban las investigaciones pertinentes para determinar si la bala que mató al hombre de 40 años corresponde con las encontradas al detenido.