Incendio en un conocido bodegón de Almagro: al menos tres heridos
El fuego se desarrolló en el área de la cocina. Personal de Bomberos de la Ciudad y SAME trabajaban en el lugar.
Un incendio se desató este martes en un conocido bodegón ubicado en el barrio porteño de Almagro. Según se informó en un primer momento, al menos tres personas tuvieron que ser asistidas.
El siniestro se originó en horas del mediodía, minutos antes de las 13, en un restaurante situado sobre la calle Lavalle al 3900, entre Avenida Medrano y Acuña de Figueroa. Según la información oficial, el foco ígneo se inició en una freidora situada en el área de la cocina del bodegón.
Con motivo del incendio, al menos tres personas tuvieron que ser asistidas en el lugar por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) que se hizo presente ante el llamado de alerta.
En cuanto a los pacientes asistidos, se informó que se trata de dos hombres y una mujer, todos mayores de edad, que no requirieron de traslado en ambulancia.
El siniestro motivó a que se desplegara un amplio operativo sobre la calle Lavalle. Al lugar acudió una dotación de los Bomberos de la Ciudad, además de diez móviles del SAME, entre ambulancias, camionetas y motos, con el fin de auxiliar a las personas damnificadas.
Con motivo del despliegue, la zona permanecía cortada al tránsito vehicular para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.
La insólita causa que habría provocado el incendio en una histórica fábrica de bicicletas en Barracas
Un incendio destruyó gran parte de una tradicional fábrica de bicicletas en el barrio porteño de Barracas. El siniestro se desató en las primeras horas de este martes y movilizó a varias dotaciones de bomberos, además de personal médico que acudió al lugar por prevención. Tras la extinción del fuego, se conoció la insólita causa.
De acuerdo con los primeros datos recabados de las pericias preliminares realizadas en el lugar, el incendio habría comenzado de una forma poco habitual. Según informaron en C5N, el lunes por la noche varias personas se habían reunido para comer un asado dentro del predio de la fábrica, pero, al retirarse, no habrían apagado las brasas completamente. Eso habría provocado que, con el paso de las horas, el fuego se reavivara y terminara provocando el siniestro.
La rápida propagación de las llamas dentro de la fábrica podría haber sido facilitada por material inflamable que suele encontrarse en estos lugares, como gomas, plásticos y estructuras propias para la producción de las bicicletas.
El alerta ingresó a los servicios de emergencia alrededor de las 6.40 de la mañana, cuando se reportó un incendio en una reconocida fábrica de bicicletas ubicada sobre la calle Herrera al 1100, entre avenida Suárez y Olavarría, frente a la Autopista Arturo Frondizi.
Al lugar se desplazaron de inmediato Bomberos de la Ciudad, junto con dotaciones de Bomberos Voluntarios de Barracas y de Vuelta de Rocha, así como también personal del SAME convocado por prevención ante posibles heridos.
