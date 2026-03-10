Incendio en un conocido bodegón de Almagro: al menos tres heridos

Con motivo del despliegue, la zona permanecía cortada al tránsito vehicular para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

La insólita causa que habría provocado el incendio en una histórica fábrica de bicicletas en Barracas

Un incendio destruyó gran parte de una tradicional fábrica de bicicletas en el barrio porteño de Barracas. El siniestro se desató en las primeras horas de este martes y movilizó a varias dotaciones de bomberos, además de personal médico que acudió al lugar por prevención. Tras la extinción del fuego, se conoció la insólita causa.

De acuerdo con los primeros datos recabados de las pericias preliminares realizadas en el lugar, el incendio habría comenzado de una forma poco habitual. Según informaron en C5N, el lunes por la noche varias personas se habían reunido para comer un asado dentro del predio de la fábrica, pero, al retirarse, no habrían apagado las brasas completamente. Eso habría provocado que, con el paso de las horas, el fuego se reavivara y terminara provocando el siniestro.

La rápida propagación de las llamas dentro de la fábrica podría haber sido facilitada por material inflamable que suele encontrarse en estos lugares, como gomas, plásticos y estructuras propias para la producción de las bicicletas.

El alerta ingresó a los servicios de emergencia alrededor de las 6.40 de la mañana, cuando se reportó un incendio en una reconocida fábrica de bicicletas ubicada sobre la calle Herrera al 1100, entre avenida Suárez y Olavarría, frente a la Autopista Arturo Frondizi.

Al lugar se desplazaron de inmediato Bomberos de la Ciudad, junto con dotaciones de Bomberos Voluntarios de Barracas y de Vuelta de Rocha, así como también personal del SAME convocado por prevención ante posibles heridos.