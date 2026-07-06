Video: dantesco incendio consumió un tren abandonado en Colegiales

Bomberos de la Ciudad trabajaron varias horas para combatir las llamas

Incendio en un vagón abandonado del tren Mitre

El incendio se produjo en una de las formaciones ferroviarias que permanecen detenidas a pocos metros de la estación Colegiales. Tal como se puede observar en las imágenes tomadas en el lugar, se trata de vagones fuera de servicio que presentan un importante estado de deterioro. Autoridades confirmaron que el sector donde ocurrió el siniestro forma parte del predio del ferrocarril Mitre.

Casi dos horas después, Bomberos y SAME dieron por finalizado el operativo

Por cuestiones de seguridad y resguardo ambiental, los vecinos de la zona llevan semanas reclamando que se retiren las formaciones del lugar. Según denuncian, el lugar se convirtió en un foco de acumulación de residuos, favorece la presencia de roedores y suele ser utilizado como refugio por personas en situación de calle.

Pese al siniestro y la magnitud del operativo, desde Trenes Argentinos informaron que los servicios del Tren Mitre no sufrieron interrupciones ni demoras y que las formaciones continuaban circulando con sus frecuencias habituales.

Por estas horas, peritos trabajan en el lugar para determinar cuál fue la causa que dio origen al incendio, en medio de una mañana de intenso frío. Al momento en que se desató el fuego, la sensación térmica en la Ciudad de Buenos Aires era de 3.7°C.