Video: dantesco incendio consumió un tren abandonado en Colegiales
Las llamas se originaron dentro de uno de los vagones en desuso, al costado de las vías del tren Mitre.
Un devastador incendio se desató este lunes por la mañana en un predio del tren Mitre ubicado en el barrio porteño de Colegiales. El fuego se desató en un vagón abandonado ubicado a metros de la estación homónima y derivó en un importante operativo de Bomberos de la Ciudad.
El siniestro fue reportado por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) alrededor de las 9.40 sobre la calle Cramer al 1100, casi esquina Zavala.
Según se informó, las llamas comenzaron dentro de un vagón abandonado que se encuentra ubicado cerca de la estación Colegiales, lindero a las vías por las que pasan los servicios de tren que van desde Retiro hasta Mitre y José León Suárez.
Personal de Bomberos de la Ciudad se desplazó rápidamente al lugar tras recibir el llamado de alerta y combatió las llamas con una línea de 38 milímetros.
En paralelo, desde el SAME se dispuso el envío de ambulancias, una unidad de triaje y móviles de intervención rápida de manera preventiva. Hacia las 11 de la mañana, las autoridades del operativo informaron que no fue necesaria ninguna asistencia médica.
Incendio en un vagón abandonado del tren Mitre
El incendio se produjo en una de las formaciones ferroviarias que permanecen detenidas a pocos metros de la estación Colegiales. Tal como se puede observar en las imágenes tomadas en el lugar, se trata de vagones fuera de servicio que presentan un importante estado de deterioro. Autoridades confirmaron que el sector donde ocurrió el siniestro forma parte del predio del ferrocarril Mitre.
Por cuestiones de seguridad y resguardo ambiental, los vecinos de la zona llevan semanas reclamando que se retiren las formaciones del lugar. Según denuncian, el lugar se convirtió en un foco de acumulación de residuos, favorece la presencia de roedores y suele ser utilizado como refugio por personas en situación de calle.
Pese al siniestro y la magnitud del operativo, desde Trenes Argentinos informaron que los servicios del Tren Mitre no sufrieron interrupciones ni demoras y que las formaciones continuaban circulando con sus frecuencias habituales.
Por estas horas, peritos trabajan en el lugar para determinar cuál fue la causa que dio origen al incendio, en medio de una mañana de intenso frío. Al momento en que se desató el fuego, la sensación térmica en la Ciudad de Buenos Aires era de 3.7°C.
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