Incendio trágico en Lomas de Zamora: una mujer murió y tres personas resultaron heridas

Durante las tareas de extinción también participaron agentes de Defensa Civil, personal del servicio del107 y efectivos de la Policía Bonaerense, quienes montaron un amplio cerrojo perimetral para preservar la seguridad de los vecinos y facilitar el trabajo de los equipos de emergencias.

Investigan qué provocó el incendio

Como consecuencia del siniestro, la vivienda sufrió importantes daños materiales. Al menos tres ambientes quedaron completamente destruidos y la estructura del inmueble presentó severas afectaciones producto del intenso calor y las llamas.

Mientras tanto, las causas que originaron el incendio continúan siendo materia de investigación. Peritos especializados del cuerpo de Bomberos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires trabajan para determinar cómo comenzó el fuego. Entre las principales hipótesis que analizan se encuentran un posible desperfecto eléctrico o un accidente relacionado con algún sistema de calefacción utilizado para enfrentar las bajas temperaturas registradas durante los últimos días.