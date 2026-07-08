Absolvieron a tres de los cuatro exjefes de la Armada acusados por el hundimiento del ARA San Juan

El veredicto puso fin al debate oral iniciado el 3 de marzo de 2026 en Río Gallegos, el cual buscaba determinar las responsabilidades penales de la cadena de mando en la tragedia que costó la vida de los 44 tripulantes en noviembre de 2017.

ARA San Juan: querellantes denuncian "presión mediática" a los jueces en la previa al veredicto

El juicio ya entró en la recta final, se realizaron los alegatos y la lectura de las últimas palabras de los acusados está programada para el 8 de julio. Inmediatamente después el Tribunal debería dar a conocer el veredicto sobre los cuatro altos mandos de la Armada acusados, Luis López Mazzeo, Claudio Villamide, Héctor Alonso y Hugo Correa.

Según las representantes de familiares de las víctimas, distintos medios nacionales vienen publicando en los últimos días artículos que reproducen los argumentos de las defensas de los imputados. “No es casualidad. Es presión. Y la denunciamos”, afirmaron.

Las letradas sostuvieron que existe una estrategia para instalar que “no se sabe qué pasó” con el submarino y que, en consecuencia, no debería haber condenas. Sin embargo, rechazaron esa postura y remarcaron que “eso es falso”.

La querella por el ARA San Juan emitió un comunicado denunciando "presión mediática y política"

En el comunicado recordaron que la prueba reunida durante la investigación ya fue analizada en distintas instancias judiciales y administrativas.

Señalaron que, en enero de 2020, el procesamiento de los acusados fue dictado con ese material probatorio; que la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia confirmó esa decisión en noviembre del mismo año; y que el propio Consejo de Guerra de la Armada Argentina consideró que existían elementos suficientes para destituir a oficiales superiores.

“No hace falta una prueba nueva. Hace falta que el Tribunal no ceda ante la presión”, sostuvieron las querellantes.

Carreras y Arias también cuestionaron la estrategia defensiva desplegada durante el proceso judicial. Según indicaron, a lo largo de los más de ocho años transcurridos desde la tragedia, las explicaciones fueron cambiando: desde una supuesta apertura accidental de una válvula, pasando por atribuir responsabilidades a la tripulación y al comandante fallecido, hasta comparaciones con figuras de la mitología griega.

“Todo, menos hacerse cargo de sus actos y de sus omisiones”, afirmaron.

En otro tramo del comunicado, denunciaron que sobre los integrantes del Tribunal se ejerce presión “valiéndose del poder institucional que aún detentan los acusados”.

En contraposición, destacaron que representan a suboficiales y familiares de las víctimas “sin padrinos políticos, sin fortuna”, muchos de ellos residentes en distintas provincias, que desde hace más de ocho años reclaman justicia.

Finalmente, las abogadas aclararon que el proceso “no es contra la Armada Argentina”, sino que busca determinar las responsabilidades por la muerte de los 44 tripulantes.

“Este juicio no es contra la Armada Argentina. Es por 44 hombres de la Armada Argentina que perdieron la vida por decisiones y omisiones de sus superiores”, señalaron.

El comunicado concluye con un mensaje dirigido a los acusados y a la sociedad: “No nos subestimen. El mar no los hundió. Fueron los hombres. Y deben ser condenados”.