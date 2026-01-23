Incendio en un reconocido supermercado en la Ciudad de Buenos Aires: tres personas debieron ser asistidas
Bomberos trabajaban en el lugar para contener la situación, mientras el SAME atendía a tres personas, dos de las cuales debieron ser derivadas a un hospital.
Pasadas las 20 horas de este viernes, se reportó un incendio en el supermercado Coto ubicado en Avenida Cabildo y Olleros, en la Ciudad de Buenos Aires. De acuerdo a la primera información trascendida, el siniestro habría iniciado en el segundo piso del local, dejando una cortina de humo en todo el local.
A raíz de lo sucedido, SAME informó que atendió a tres personas, dos de las cuales debieron ser derivadas a un centro de salud. En tanto, no se reportaron víctimas fatales y Bomberos trabajan en el lugar con el fin de contener la situación.
Nota en desarrollo.-
