Ofertas: los supermercados que están vendiendo televisores a muy buenos precios

Cadenas de supermercados ofrecen descuentos de hasta el 30% y financiación de hasta 18 cuotas sin interés, una combinación espectacular. Mirá.

Tal como ocurre desde hace varios meses, a las ofertas habituales en productos de consumo masivo se les suman electrodomésticos y artículos tecnológicos, con una amplia variedad de modelos, tamaños y marcas disponibles tanto en tiendas físicas como a través de sus plataformas online.

Carrefour y Coto venden televisores con descuentos y en cuotas

De acuerdo a un relevamiento realizado por iProfesional, Carrefour ofrece rebajas de hasta el 29% en Smart TV seleccionados, además de la posibilidad de financiar algunos modelos en hasta 18 cuotas sin interés, con valores mensuales que en ciertos casos quedan por debajo de los $40.000.

Las promociones aplican pagando con tarjetas de crédito Visa o Mastercard, o mediante Mi Carrefour Crédito.

En el caso de Coto, los descuentos están dirigidos principalmente a los miembros de su comunidad, quienes acceden a una rebaja del 25% pagando en un solo pago, o bien a la opción de financiar el precio regular en 12 cuotas sin interés.

Algunos televisores en oferta en Carrefour

  • Smart TV Android 50’’ Hyundai 4K

    Precio: $699.999 (12% de descuento)

    Financiación: 18 cuotas sin interés de $38.833

  • Smart TV LED 4K Philips 55’’

    Precio: $699.000 (29% de descuento)

    Financiación: 12 cuotas sin interés de $58.250

  • Smart TV 50’’ Crown Mustang QLED

    Precio: $649.000 (26% de descuento)

    Financiación: 12 cuotas de $54.083

  • Smart TV Philips 43’’

    Precio: $449.000 (26% de descuento)

    Financiación: 3 cuotas sin interés de $149.666

  • Smart TV BGH 43’’

    Precio: $499.000 (16% de descuento)

    Financiación: 12 cuotas sin interés de $41.583

Algunos televisores en oferta en Coto

  • Smart TV LED Top House 55’’

    Precio en un pago: $569.999 (25% de descuento)

    Precio financiado: 12 cuotas de $63.333 ($759.999)

  • Smart TV Sharp 65’’

    Precio en un pago: $937.499 (25% de descuento)

    Precio financiado: 12 cuotas de $104.166 ($1.249.999)

  • Smart TV LED Philips 58’’

    Precio en un pago: $704.999 (25% de descuento)

    Precio financiado: 12 cuotas de $78.333 ($939.999)

  • Smart TV LED BGH 55’’

    Precio en un pago: $622.499 (25% de descuento)

    Precio financiado: 12 cuotas de $69.166 ($829.999)

Además de los televisores, Carrefour también sumó promociones en productos muy demandados como los termos Stanley, con descuentos de hasta el 20% y cuotas sin interés en modelos seleccionados, consolidando su estrategia de diversificar la oferta tecnológica en sucursales y venta online.

