Ofertas: los supermercados que están vendiendo televisores a muy buenos precios
Cadenas de supermercados ofrecen descuentos de hasta el 30% y financiación de hasta 18 cuotas sin interés, una combinación espectacular. Mirá.
Tal como ocurre desde hace varios meses, a las ofertas habituales en productos de consumo masivo se les suman electrodomésticos y artículos tecnológicos, con una amplia variedad de modelos, tamaños y marcas disponibles tanto en tiendas físicas como a través de sus plataformas online.
Carrefour y Coto venden televisores con descuentos y en cuotas
De acuerdo a un relevamiento realizado por iProfesional, Carrefour ofrece rebajas de hasta el 29% en Smart TV seleccionados, además de la posibilidad de financiar algunos modelos en hasta 18 cuotas sin interés, con valores mensuales que en ciertos casos quedan por debajo de los $40.000.
Las promociones aplican pagando con tarjetas de crédito Visa o Mastercard, o mediante Mi Carrefour Crédito.
En el caso de Coto, los descuentos están dirigidos principalmente a los miembros de su comunidad, quienes acceden a una rebaja del 25% pagando en un solo pago, o bien a la opción de financiar el precio regular en 12 cuotas sin interés.
Algunos televisores en oferta en Carrefour
-
Smart TV Android 50’’ Hyundai 4K
Precio: $699.999 (12% de descuento)
Financiación: 18 cuotas sin interés de $38.833
Smart TV LED 4K Philips 55’’
Precio: $699.000 (29% de descuento)
Financiación: 12 cuotas sin interés de $58.250
Smart TV 50’’ Crown Mustang QLED
Precio: $649.000 (26% de descuento)
Financiación: 12 cuotas de $54.083
Smart TV Philips 43’’
Precio: $449.000 (26% de descuento)
Financiación: 3 cuotas sin interés de $149.666
Smart TV BGH 43’’
Precio: $499.000 (16% de descuento)
Financiación: 12 cuotas sin interés de $41.583
Algunos televisores en oferta en Coto
-
Smart TV LED Top House 55’’
Precio en un pago: $569.999 (25% de descuento)
Precio financiado: 12 cuotas de $63.333 ($759.999)
Smart TV Sharp 65’’
Precio en un pago: $937.499 (25% de descuento)
Precio financiado: 12 cuotas de $104.166 ($1.249.999)
Smart TV LED Philips 58’’
Precio en un pago: $704.999 (25% de descuento)
Precio financiado: 12 cuotas de $78.333 ($939.999)
Smart TV LED BGH 55’’
Precio en un pago: $622.499 (25% de descuento)
Precio financiado: 12 cuotas de $69.166 ($829.999)
Además de los televisores, Carrefour también sumó promociones en productos muy demandados como los termos Stanley, con descuentos de hasta el 20% y cuotas sin interés en modelos seleccionados, consolidando su estrategia de diversificar la oferta tecnológica en sucursales y venta online.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario