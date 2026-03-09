Se afianza la fecha anticipada para el regreso de las lluvias a Buenos Aires: qué día se larga con todo
Los pronosticadores del clima mantienen sus probabilidades de lluvias en el AMBA para una de las jornadas de esta semana.
La semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) arrancó con buenas condiciones del clima y con el calor en retirada, aunque las temperaturas se mantienen cálidas; y si bien se espera que siga esta tendencia durante algunas jornadas más, se afianza la fecha anticipada del regreso de las lluvias.
El día inicial de la semana laboral tuvo cielo parcialmente nublado, con temperaturas que rondaron entre 18 grados de mínima y 25 de máxima, siguiendo lo que fue la tendencia climática de un fin de semana que empieza a acomodarse para la llegada del otoño.
Del mismo modo, para la continuidad se espera por un martes que tendría todavía cielo parcialmente nublado; mientras que el termómetro rondará entre una mínima de 16 grados y una máxima de 25, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Cuándo vuelven las lluvias al AMBA y por cuántos días
El organismo nacional ratifica su pronóstico extendido sin precipitaciones para la semana. De esta manera, el miércoles tendría cielo algo nublado durante toda la jornada; con marcas térmicas de entre 16 y 27 grados.
Para el jueves, el SMN prevé cielo algo nublado para la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; mientras que las temperaturas se estiman todavía agradables, de entre 18 y 25 grados.
Para cerrar la semana, se anticipa un viernes con todavía cielo parcialmente nublado en las primeras horas, pasando a mayormente nublado desde la tarde. El termómetro oscilará entre una mínima de 19 grados y una máxima que trepará hasta 26.
Sin embargo, el sitio especializado Meteored mantiene su pronóstico de precipitaciones para el jueves en el AMBA. El portal meteorológico afianza sus 60% de probabilidades de lluvia débil para esa jornada, sin que se extienda, por ahora, para el viernes o el fin de semana.
El mismo sitio prevé un triple tormentón en Buenos Aires para la próxima semana, con varias jornadas con inestabilidad.
