Se afianza la fecha anticipada para el regreso de las lluvias a Buenos Aires: qué día se larga con todo

Para el jueves, el SMN prevé cielo algo nublado para la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; mientras que las temperaturas se estiman todavía agradables, de entre 18 y 25 grados.

Para cerrar la semana, se anticipa un viernes con todavía cielo parcialmente nublado en las primeras horas, pasando a mayormente nublado desde la tarde. El termómetro oscilará entre una mínima de 19 grados y una máxima que trepará hasta 26.

Sin embargo, el sitio especializado Meteored mantiene su pronóstico de precipitaciones para el jueves en el AMBA. El portal meteorológico afianza sus 60% de probabilidades de lluvia débil para esa jornada, sin que se extienda, por ahora, para el viernes o el fin de semana.

meteored (7) El sitio Meteored mantiene sus probabilidades de lluvias para este jueves en el AMBA.

El mismo sitio prevé un triple tormentón en Buenos Aires para la próxima semana, con varias jornadas con inestabilidad.