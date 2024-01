El voraz incendio en el Parque Nacional Los Alerces ya arrasó más de 600 hectáreas

En este sentido, el funcionario manifestó: “Ahora, dentro del Valle tenemos más presencia del humo y eso hace que tengamos poca visibilidad para la operación de los medios aéreos. Por eso todos los días a primera hora hacemos un sobrevuelo para saber cómo está la situación, pero hoy no lo podemos hacer”.

“Hoy tenemos desplegados más de 80 brigadistas de la provincia de Chubut, Parques Nacionales y Sistema Nacional Del Manejo Del Fuego”, agregó en diálogo con C5N.

Para Cárdenas no hay duda de que el fuego se inició el jueves por la noche fue de manera intencional por "el lugar, el horario y la manera en que se dio. Son dos focos a una distancia no muy lejana y sobre todo porque no es un sector de uso público, donde haya actividades turísticas. Es de un solo poblador del parque, muy cerrado y difícil de acceder", indicó.

Y subrayó que a la media hora de comenzado los dos se hicieron uno solo por lo que "se tornó difícil de combatirlo” y que, actualmente, ya arrasó con más de 600 hectáreas de bosque nativo.

“La recuperación de del bosque va a llevar muchísimos años, son bosque que tienen casi 100 años, así que calculamos que por lo menos dos o tres generaciones nuestras van a recién poder ver el bosque a como estaba hoy”, concluyó.

