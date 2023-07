Feroz incendio en una cooperativa de Lomas de Zamora

Vecinos del lugar y miembros de la cooperativa de cartoneros denunciaron que el siniestro podría ser "intencional", y pidieron ayuda al municipio.

"No había forma de que esto se prenda fuego porque hoy no había nadie trabajando", dijo una de las trabajadoras en diálogo con C5N.

FEROZ INCENDIO en VILLA FIORITO

Gustavo Liuzzi, jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Lomas, explicó que se trataba de un incendio con llamas de hasta 6 metros de alto. "No lo podemos dominar pero no se va a ir más allá" de los 50 metros de frente por 80 de fondo del terreno, por lo que no invadirá lotes linderos. El servidor público señaló que "la gente se pone nerviosa y las fuerzas de seguridad intentan despejar el lugar para mantenerlos fuera de peligro".

En este marco, los trabajadores intentaban ingresar al galpón para retirar objetos y salvarlos del fuego, lo que derivó en momentos de tensión con los efectivos de seguridad.

NOTA EN DESARROLLO