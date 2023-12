Quién era la mujer que murió en el incendio del edificio lindero a la Secretaría de Trabajo

incendio ministerio de trabajo

A su vez, confirmó que hubo "un total de 43 personas trasladadas por inhalación de humo, con porcentaje por encima del millón, que van a cámara hiperbárica" y "hay 38 más asistidos en el lugar con unidades de oxigenación", de los cuales "tres son menores" de edad. Las víctimas fueron trasladadas a los hospitales Argerich, Ramos Mejía, Fernández y Elizalde.

Ahora los investigadores intentan determinar cuál fue la causa por la que se originó el incendio y el factor que provocó la muerte de la mujer.

La víctima fue identificada como una mujer de nacionalidad venezolana, de entre 40 y 50 años. La principal teoría es que quiso escapar del fuego por las escaleras. Su cuerpo sin vida fue encontrado sobre el suelo, en las escaleras del piso 10 del edificio.

Por el momento no se confirmó la causa de la muerte. Algunos destacaron que la víctima había sufrido quemaduras de gravedad mientras que otros señalan que murió producto de inhalación de humo. El caso fue caratulado como “averiguación de causa de muerte, estrago e incendio” y es investigado por la Fiscalía Penal y Contravencional 12 de CABA.

En cuanto a las causas del incendio, el jefe de Inspección de Bomberos de la Ciudad, Diego Coria, aseguró ayer que, si bien "no se puede aseverar que sea una implosión", sí hubo "fuego de forma generalizada y violenta en los pisos 6 y 7". Una de las hipótesis apuntan a una falla eléctrica.

El encargado del edificio confirmó ayer por la tarde en declaraciones a la prensa que el inmueble no tenía instalación de gas y todos los artefactos son eléctricos: "No sé lo que pudo haber pasado, no hay gas en el edificio. Hay oficinas y hay gente viviendo", señaló el hombre.

En el edificio funcionaba un Registro de Propiedad Automotor desde el primer piso al quinto mientras que en el sexto y séptimo piso había una empresa de computación en la cual se habría originado el incendio, informó la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.