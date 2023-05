Trágico incendio en Garín: murieron dos hermanos de 4 y un año

El hombre, de 24 años, sufrió intoxicación, mientras que dos vecinos que ingresaron a ayudar tuvieron heridas leves.

En el lugar vivía una madre con sus dos niños, identificados como Juan Bautista y María, de acuerdo al medio El Día de Escobar.

Si bien las causas del incendio todavía están siendo investigadas, estarían relacionadas con el mal funcionamiento de una estufa eléctrica.

Alertados por un llamado al 911, los bomberos llegaron al lugar para intentar salvar a los ocupantes y apagar las llamas. Para ese entonces, los vecinos ya habían intentado sofocar el incendio arrojando baldes de agua.

Mientras los vecinos no lograban encontrar a los niños, los bomberos fueron quienes, tras romper una pared, finalmente los hallaron, pero ya era tarde. “Cuando entramos, pensamos que no estaban los chicos. Porque estaba todo el humo y no se los veía. Después sí los encontraron. Estaban escondiditos los dos, abrazaditos”, relató una vecina.

La madre de las víctimas llegó minutos después del siniestro y, en medio de un ataque de nervios, fue trasladada a la Comisaría 3ra de Garín.