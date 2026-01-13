Incendios en Chubut: aplicarán multas millonarias a quienes hagan fogatas en zonas prohibidas

chubut incendios

Cómo denunciar una fogata prohibida en la Patagonia

Cualquier situación irregular puede ser denunciada con registros fotográficos o videos que deben enviarse a la radioestación del parque.

Algo similar ocurrió en el Parque Nacional Nahuel Huapi, donde se detectaron fogones y acampes en sectores sensibles como Isla Victoria, playa Muñoz, el río Limay y el sector Confluencia.

Algunos de esos puntos, que son considerados de alto valor ambiental y riesgo extremo de incendios, ya fueron protagonistas de estos fatales fenómenos en años anteriores. Por ese motivo, hacer una fogata en ese lugar puede ser sancionado con una multa superior a 2.000.000 de pesos.