Ignacio Torres confirmó que el foco en Puerto Patriada fue intencional y pidió sanciones ejemplares
El gobernador de Chubut diferenció el origen de los incendios registrados en Puerto Patriada y en el Parque Nacional Los Alerces, advirtió sobre la gravedad del daño ambiental.
El gobernador Ignacio Torres apuntó con dureza contra los responsables del incendio en la zona de Puerto Patriada, luego de que se confirmara que el foco fue intencional, y reclamó sanciones penales ejemplificadoras para quienes provocan este tipo daño ambiental.
El mandatario chubutense diferenció el origen de los dos incendios más relevantes registrados en la provincia. En ese sentido, explicó que el fuego en el Parque Nacional Los Alerces tuvo un origen natural: "Está constatado que se inició a partir de una tormenta eléctrica y la caída de un rayo", precisó.
Sin embargo, aclaró que la situación fue distinta en Puerto Patriada, donde el incendio fue provocado de manera deliberada: "Es intencional, se encontró combustible en el lugar donde se inició el fuego", afirmó en diálogo con C5N.
Ignacio Torres señaló que todos los años se producen incendios de distinto origen, en un contexto climático especialmente adverso: "Algunos son accidentales, otros naturales y otros maliciosos. Veníamos advirtiendo que íbamos a enfrentar la peor sequía desde 1975", resaltó.
En ese marco, expresó su indignación por los casos intencionales y cuestionó la falta de sanciones severas: "La bronca y la frustración aparecen cuando agarrás a dos personas con un bidón en la mano y después cumplen apenas seis meses de prisión".
"No importa quién sea ni dónde ocurra. Quien realiza un incendio intencional tiene que pagar las consecuencias, con medidas ejemplificadoras. De milagro no pasó a mayores", advirtió. Además, señaló la gravedad del impacto: "Hablamos de más de 5.000 hectáreas afectadas y de familias que lo perdieron todo".
Respecto a las versiones que vinculan los incendios con posibles intereses inmobiliarios, Torres pidió cautela y sostuvo que es la Justicia la que debe avanzar en la investigación: "No puedo afirmar qué es lo que se está investigando. No veo especulación inmobiliaria porque se trata de tierras privadas. El Parque Los Alerces es patrimonio de la humanidad y Puerto Patriada es una zona clave y estratégica", manifestó.
Por último, cuestionó la politización del tema y las teorías conspirativas: "A veces hay una necesidad de generar rivalidades por politiquería barata. Mi responsabilidad es respaldar a los chubutenses", remarcó.
"Cuando la Justicia diga que estamos en condiciones de informar lo que pasó, nos pondremos al frente. Quien haya prendido ese árbol tiene que estar preso muchos años y vamos a ser garantes de que sea así", concluyó.
