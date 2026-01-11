Ignacio Torres confirmó que el foco en Puerto Patriada fue intencional y pidió sanciones ejemplares

"No importa quién sea ni dónde ocurra. Quien realiza un incendio intencional tiene que pagar las consecuencias, con medidas ejemplificadoras. De milagro no pasó a mayores", advirtió. Además, señaló la gravedad del impacto: "Hablamos de más de 5.000 hectáreas afectadas y de familias que lo perdieron todo".

Respecto a las versiones que vinculan los incendios con posibles intereses inmobiliarios, Torres pidió cautela y sostuvo que es la Justicia la que debe avanzar en la investigación: "No puedo afirmar qué es lo que se está investigando. No veo especulación inmobiliaria porque se trata de tierras privadas. El Parque Los Alerces es patrimonio de la humanidad y Puerto Patriada es una zona clave y estratégica", manifestó.

nacho torres

Por último, cuestionó la politización del tema y las teorías conspirativas: "A veces hay una necesidad de generar rivalidades por politiquería barata. Mi responsabilidad es respaldar a los chubutenses", remarcó.

"Cuando la Justicia diga que estamos en condiciones de informar lo que pasó, nos pondremos al frente. Quien haya prendido ese árbol tiene que estar preso muchos años y vamos a ser garantes de que sea así", concluyó.