Incidentes en la Universidad de Quilmes: denuncian que libertarios atacaron a estudiantes con gas pimienta

Esto obligó a evacuar el recinto y suspender momentáneamente la masiva asamblea, de la que participaban estudiantes y docentes.

Según denunciaron estudiantes, este grupo estaba en contra de la toma que se estaba llevando adelante: "Estos son los muñecos libertarios que se apersonaron en la Universidad de Quilmes a tirar gas pimienta en una asamblea que se estaba desarrollando de manera totalmente pacifica. Conozcan bien sus caras", manifestó una usuaria de Twitter.

Estos son los muñecos libertarios que se apersonaron en la Universidad de Quilmes a tirar gas pimienta en una asamblea que se estaba desarrollando de manera totalmente pacifica. Conozcan bien sus caras. pic.twitter.com/jLhVgZQOmL — Aye (3am edition) (@_venusandmars) October 14, 2024

Guillermo Francos comparó las tomas en las universidades con la "guerrilla" de los '70

A propósito de las tomas en universidades nacionales en rechazo de la emergencia que enfrenta ese sector educativo por los recortes de presupuesto aplicados por el Gobierno, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, desempolvó este lunes una serie de recuerdos que tenía reprimidos desde su época de estudiante y comparó las manifestaciones actuales con el germen de las organizaciones dedicadas a la lucha armada durante la década de los años setentas.

En referencia a las tomas en las universidades de Buenos Aires, La Plata y Lomas de Zamora, Guillermo Francos hizo alusión a "vecinos del lugar" para decir que "escuchaba a gente con mucho criterio cuestionar a los chicos diciendo 'yo viví la década del 70', yo también la viví en la universidad", antes de pasar a una libre asociación de conceptos.

"En la década del '70 también se tomaban universidades. Se tomaban universidades y después se generaba un movimiento que utilizaba la violencia para expresar sus posiciones, se convirtió en guerrilla subversiva y generó después la represión", convino el funcionario nacional, mano derecha de Javier Milei y principal lazo entre el Ejecutivo y el Congreso.

Tras ser artífice de negociaciones que dieron como resultado, por ejemplo, la aprobación de la Ley Bases a principios de año, Guillermo Francos encauzó sus esfuerzos en la aceptación de los vetos de Javier Milei a la ley de Movilidad Jubilatoria y, más recientemente, a la Ley de de Financiamiento Universitario.

Justamente las tomas en las universidades nacionales comenzaron en rechazo a la votación por la que se aceptó el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, y desde su silla en un estudio de radio Guillermo Francos afirmó que "esos procesos son negativos".

"Yo creo que uno puede expresar una protesta, no digo que no, pero la tiene que expresar dentro de los carriles normales", aseguró sin dar mayores detalles de cómo sería -y del nivel de efectividad que podría tener- una manifestación que no le haga acordar a sus días como estudiante, porque según él la universidad se hizo "para aprender" y no "para omitir opiniones contra el Gobierno".

"El gobierno se gana con votos, no se gana haciendo una marcha o tomando una universidad. Si quieren ganar y cambiar la posición del Gobierno nacional que vayan a una elección y la ganen, tienen todo su tiempo por delante los chicos, hagan un partido y ganen. En este momento el Gobierno es de Milei", remarcó Guillermo Francos.

Por estos días hay más de 30 universidades nacionales en plan de lucha, ya sea con facultades tomadas o con la realización de vigilias que empezaron el 8 de octubre pasado.