Brutal ataque en manada en La Plata: fue a visitar a un amigo, lo apuñalaron y debieron amputarle una pierna

"Se le abalanzaron todos juntos. Estaba indefenso, recién había llegado. Uno le dijo que se metiera adentro, y cuando estaba por entrar a la casa del amigo, una chica lo apuñala por detrás en la pierna, aparentemente con una cuchilla”, aseguró Elizabeth, su hermana “No fueron cuatro personas, fueron más de nueve”, agregó.

Tras la agresión —que incluyó una ferocidad inusitada con cuatro heridas de arma blanca: dos en la espalda, una en la entrepierna y una más en la pierna— el joven debió ser trasladado inicialmente a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Los Hornos y luego remitido al Hospital San Juan de Dios, debido a la gravedad de las lesiones, donde ingresó “desangrado”. “Casi se muere”, aseguró un familiar.

El personal médico dispuso la intubación del paciente y llevó a cabo una intervención quirúrgica de urgencia en la pierna derecha, decisión que —a medida que se agravó el cuadro— derivó en una amputación, según informó la familia a 0221. El paciente permanece bajo estrictos cuidados intensivos y su recuperación prevé un proceso extenso con pronóstico reservado.

La familia fue convocada de urgencia ya que el cuadro era desesperante. “Le habían hecho un bypass para frenar las venas, pero seguía perdiendo sangre”, relató Elizabeth. “A la mañana me llaman y me dicen que había que decidir ya. Si esperábamos dos horas para que esté en ayuno, se moría. Y si lo intubaban en ese momento, podía broncoaspirar y morirse igual”.

Marcelo trabaja como albañil y también es delivery. Tiene una hija pequeña y, según su entorno, lleva siempre una vida tranquila y no suele salir de noche. “No se defendió, no atacó a nadie. Lo atacaron en manada, borrachos y drogados, no les importó nada”, sostuvo Elizabeth.

Hoy permanece internado, con analgésicos, consciente, pero en estado crítico. “Depende de hora a hora, ni siquiera día a día”, explicó su familia.

En un primer momento, los agresores habían sido liberados porque el hecho estaba caratulado como “lesiones”. A las 24 horas, el expediente cambió de rumbo. La calificación pasó a ser tentativa de homicidio y se ordenaron nuevas detenciones.

De acuerdo con la reconstrucción policial, la pelea se desencadenó tras un cruce verbal. Al poco tiempo, el grupo agredió con violencia al joven, empleando armas blancas. Los implicados huyeron del lugar, pero los testimonios de testigos y las rápidas diligencias de la comisaría Tercera y el Grupo Táctico Operativo posibilitaron la captura de los cuatro involucrados: dos menores y dos mujeres adultas. Estas últimas permanecen a disposición de la UFI N.º 7 y los menores en un instituto, a la espera de que la Fiscalía del Joven determine los pasos judiciales. Se espera que todos presten declaración indagatoria en el corto plazo.

Mientras tanto, familiares y allegados de la víctima organizan actividades para visibilizar el caso y recabar más pruebas que permitan la identificación de posibles coautores aún no detenidos. Vecinos de Los Hornos manifestaron inquietud reiterada por el aumento de delitos graves protagonizados por adolescentes en el barrio, señalando que estos hechos ya no son una excepción.