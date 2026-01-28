Indignación en Mar del Plata: entró a robar ropa con un nene y quedó filmado
El hombre aprovechó un descuido de los empleados, ocultó prendas en una bolsa y se fue sin pagar.
Un robo tan insólito como repudiable ocurrió en pleno centro de Mar del Plata y generó una fuerte indignación social luego de que se difundieran las imágenes captadas por una cámara de seguridad. Un hombre ingresó a un local de ropa acompañado por un nene, sustrajo varias prendas sin pagar y se retiró del comercio como si nada hubiera ocurrido.
El hecho tuvo lugar durante la tarde del martes en un negocio ubicado sobre la peatonal San Martín, una de las zonas más transitadas de la ciudad. A plena luz del día, con clientes y empleados dentro del local, el delincuente logró cometer el robo aprovechando que los vendedores se encontraban ocupados atendiendo a otras personas.
Las imágenes, difundidas por el portal marplatense 0223, muestran al hombre ingresar al comercio junto al menor, observar cuidadosamente el entorno y desplazarse hacia un estante cercano a la puerta. En cuestión de segundos, tomó al menos dos jeans, los dobló y los guardó dentro de una bolsa que llevaba consigo, sin levantar sospechas inmediatas.
Uno de los aspectos que más llamó la atención del video y generó mayor repudio fue la presencia del nene durante toda la secuencia. Lejos de mostrarse ajeno a la situación, el menor parece actuar de manera coordinada con el adulto. Mientras el hombre revisaba la mercadería, el chico observaba hacia el mostrador y los movimientos del personal, como si estuviera atento a cualquier reacción.
Tras ocultar las prendas, el ladrón salió caminando del local junto al nene sin que nadie advirtiera lo ocurrido en ese momento. El robo recién fue detectado cuando los empleados revisaron las cámaras de seguridad y constataron la sustracción de la mercadería.
Hasta el momento, el autor del hecho no fue identificado y tampoco se pudo confirmar cuál es el vínculo entre el hombre y el menor que lo acompañaba. Sin embargo, según las primeras versiones, se sospecha que podría tratarse de su hijo, lo que agravó aún más la indignación generada por el episodio. Las autoridades ya se encuentran analizando las imágenes para intentar dar con el responsable del robo.
