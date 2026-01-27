Javier Milei visitó el Parque Industrial de Mar del Plata y convocó a invertir en la Argentina

Javier Milei en La Derecha Fest: cómo ver EN VIVO el evento

Este martes 27 de enero, la ciudad de Mar del Plata se convierte en el epicentro de la "batalla cultural" con la realización de La Derecha Fest. El evento, que promete reunir a los máximos exponentes de las ideas de la libertad, contará con la participación especial del presidente Javier Milei, quien cerrará la jornada ante la militancia.

El encuentro se presenta como un espacio para "defender, celebrar y militar las ideas de la libertad" y tendrá lugar en un exclusivo parador de la playa, aunque podrá seguirse minuto a minuto desde cualquier lugar del mundo.

¿A qué hora empieza La Derecha Fest?

Según la convocatoria oficial, el evento presencial está citado para las 19:30 hs de este martes. El lugar elegido es el Horizonte Club de Playa, ubicado en la zona sur de Mar del Plata.

Sin embargo, la transmisión oficial de la señal para medios y streaming está programada para comenzar más tarde, cubriendo el bloque central de los discursos. El horario de emisión en vivo será de 22:00 a 02:00 hs.

Javier Milei en Mar del Plata Javier Milei en Mar del Plata

¿Cómo ver EN VIVO a Javier Milei?

Para quienes no hayan podido viajar a la Costa o no consiguieron entradas, el festival se transmitirá en directo de manera gratuita.

Link oficial de YouTube: Hacé click acá para ver la transmisión en vivo

Plataforma: YouTube y redes sociales oficiales.