Javier Milei visitó el Parque Industrial de Mar del Plata y convocó a invertir en la Argentina
El presidente dialogó con empresarios y trabajadores del sector productivo, y volvió a destacar a la inversión privada como eje del crecimiento económico del país.
Javier Milei dijo presente en el Parque Industrial de Mar del Plata, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y volvió a convocar a la inversión privada como motor del crecimiento económico del país.
Durante la visita, el presidente mantuvo encuentros con empresarios y trabajadores del sector productivo local, donde insistió en la necesidad de fortalecer la iniciativa privada: "Quiero invitarlos a que inviertan en este país y demuestren el poder y la superioridad moral del capitalismo, que sean parte de la redención que el pueblo argentino necesita y que servirá de ejemplo para el resto del mundo", afirmó.
La recorrida se enmarca en una agenda de actividades que Javier Milei viene desarrollando con el objetivo de reforzar el vínculo con el sector productivo, promover un clima favorable para las inversiones y difundir los principales lineamientos económicos del gobierno nacional.
Asimismo, reiteró su visión de un modelo basado en la libertad económica, la iniciativa privada y la reducción del peso del Estado, a las que definió como pilares para generar empleo genuino y atraer capitales.
Como parte de su paso por Mar del Plata, Javier Milei también visitó la fábrica de la heladería Lucciano's, donde destacó el producto argentino y aseguró que el país "tiene el mejor helado por lejos y que todos en el mundo deberían probarlo".
Javier Milei en La Derecha Fest: cómo ver EN VIVO el evento
Este martes 27 de enero, la ciudad de Mar del Plata se convierte en el epicentro de la "batalla cultural" con la realización de La Derecha Fest. El evento, que promete reunir a los máximos exponentes de las ideas de la libertad, contará con la participación especial del presidente Javier Milei, quien cerrará la jornada ante la militancia.
El encuentro se presenta como un espacio para "defender, celebrar y militar las ideas de la libertad" y tendrá lugar en un exclusivo parador de la playa, aunque podrá seguirse minuto a minuto desde cualquier lugar del mundo.
¿A qué hora empieza La Derecha Fest?
Según la convocatoria oficial, el evento presencial está citado para las 19:30 hs de este martes. El lugar elegido es el Horizonte Club de Playa, ubicado en la zona sur de Mar del Plata.
Sin embargo, la transmisión oficial de la señal para medios y streaming está programada para comenzar más tarde, cubriendo el bloque central de los discursos. El horario de emisión en vivo será de 22:00 a 02:00 hs.
¿Cómo ver EN VIVO a Javier Milei?
Para quienes no hayan podido viajar a la Costa o no consiguieron entradas, el festival se transmitirá en directo de manera gratuita.
Link oficial de YouTube: Hacé click acá para ver la transmisión en vivo
Plataforma: YouTube y redes sociales oficiales.
