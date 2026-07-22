Indignación en Pilar por un adiestrador canino trucho: encontraron un perro muerto en su casa
Una vecina grabó el maltrato animal y llamó a la Policía. Las autoridades allanaron el domicilio del hombre y se encontraron con una escena de terror.
La Policía bonaerense detuvo esta semana a un adiestrador canino que fue denunciado por maltrato animal luego de que una vecina grabara la crueldad con la que trataba a los perros en su casa de la localidad de Del Viso, en el partido de Pilar.
El caso salió a la luz porque una vecina del acusado, que fue identificado como Federico Mentasti, logró grabar un video del trato que le daba a los perros. El hombre se promocionaba como adiestrador canino y no está claro si esos animales eran sus mascotas o las de sus clientes.
De cualquier modo, la vecina de Mentasti le hizo llegar el sábado pasado a la organización Colmillitos al Rescate.
Miembros de la organización radicaron una denuncia en la Comisaría 4ta de Pilar y ese mismo sábado el caso quedó en manos del fiscal Raúl Casal, titular de la UFI N°1 de Pilar, quien dispuso un allanamiento en el domicilio de Mentasti ante la sospecha de una infracción a la Ley 14.346 de Maltrato Animal.
El abogado de Colmillitos al Rescate, Marcelo Chumbita, explicó en declaraciones reproducidas por el sitio Infobae que Mentasti descolgó de la reja al perro -de raza Dogo Argentino-, lo arrastró a la pileta, lo pateó y le hundió la cabeza en el agua con un palo, tras lo cual "hizo que el resto de los animales lo mordieran".
Las declaraciones y el video que las sostienen llevarían a pensar que Mentasti se dedicaba a cualquier cosa menos adiestramiento canino.
Cuando los efectivos policiales allanaron el domicilio de Mentasti, de 54 años, se encontraron con siete perros que claramente habían sufrido golpes y otras clases de maltrato.
Pero la escena más dura la encontraron en el patio de la vivienda, dado que había un perro ahogado en una pileta, con el hocico y las patas atadas. Era el dogo, cuyo cuerpo tenía signos de desnutrición.
Federico Mentasti quedó arrestado en seguida pero se negó a declarar en la fiscalía.
En sus redes sociales el hombre se presentaba como “Licenciado en Comportamiento Animal”, etólogo y titular de EducABLE K9, pero mientras en sus canales de comunicación promovía "la importancia de la educación temprana y la sociabilización adecuada" de los perros tenía ya denuncias previas por casos similares.
Lo que ocurre es que hasta el sábado pasado nadie había logrado capturar en video las instancias de maltrato animal.
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