Indignación en Pilar por un adiestrador canino trucho: encontraron un perro muerto en su casa

Las declaraciones y el video que las sostienen llevarían a pensar que Mentasti se dedicaba a cualquier cosa menos adiestramiento canino.

Cuando los efectivos policiales allanaron el domicilio de Mentasti, de 54 años, se encontraron con siete perros que claramente habían sufrido golpes y otras clases de maltrato.

Pero la escena más dura la encontraron en el patio de la vivienda, dado que había un perro ahogado en una pileta, con el hocico y las patas atadas. Era el dogo, cuyo cuerpo tenía signos de desnutrición.

Federico Mentasti quedó arrestado en seguida pero se negó a declarar en la fiscalía.

En sus redes sociales el hombre se presentaba como “Licenciado en Comportamiento Animal”, etólogo y titular de EducABLE K9, pero mientras en sus canales de comunicación promovía "la importancia de la educación temprana y la sociabilización adecuada" de los perros tenía ya denuncias previas por casos similares.

Lo que ocurre es que hasta el sábado pasado nadie había logrado capturar en video las instancias de maltrato animal.