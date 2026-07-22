Crimen del policía en Loma Hermosa: quiénes son los dos menores detenidos
Un tercer sospechoso había sido arrestado por tener una campera idéntica a la del autor material del disparo y fue liberado.
Dos menores fueron detenidos acusados del crimen de Cristian Alberto Gerez, el cabo de la Policía Federal que fue asesinado por dos motochorros tras el robo de su moto en la localidad bonaerense de Loma Hermosa, partido de Tres de Febrero. Un tercer menor había sido arrestado por error y fue liberado.
Las primeras dos detenciones se llevaron a cabo el martes luego de una serie de tareas conjuntas entre la División Homicidios de la Policía Federal y la Policía Bonaerense.
Sin embargo, con el correr de las horas, la fiscal Silvia Sorrentino, a cargo de la investigación del caso, determinó que uno de los detenidos no tenía vinculación con el homicidio.
El error en su arresto se debió a que el menor tenía una campera idéntica a la del autor material del disparo. Pese a esto, videos de cámaras de seguridad confirmaron que, a la misma hora del crimen, se encontraba en la zona del barrio Puerta 8, también en el partido de Tres de Febrero, pero a unas veinte cuadras del lugar del hecho. Ante esta situación, fue liberado.
Quiénes son los dos detenidos por el crimen del policía en Loma Hermosa
El presunto autor material del disparo fue identificado como J., de 14 años. Su captura se logró luego de cuatro allanamientos en diferentes domicilios y el aporte de un testigo, que ubicó al menor en una casa del barrio Libertador, según Infobae.
En tanto, el otro detenido tendría 15 años y está acusado de ser el conductor de la moto con la que interceptaron al cabo Gerez. Ya era buscado por un hecho ocurrido el 28 de junio, acusado de herir de varios disparos a dos hombres durante el robo de una moto en inmediaciones a la villa Curita, en San Martín. También era investigado por otro robo de una moto en diciembre de 2025, en el mismo partido bonaerense, según informó Clarín,
Fuentes del caso señalaron que los dos sospechosos fueron identificados a raíz de posteos en las redes sociales, principalmente videos publicados en TikTok, donde se mostraron con la misma ropa y moto que utilizaron durante el asalto y crimen de Geréz.
Al tratarse de dos menores de edad, la causa quedó en manos de los fiscales Fabián Hualde y Silvia Sorrentino, de la Fiscalía N° 1 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Se espera que los detenidos declaren el jueves ante la Justicia.
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