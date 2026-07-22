Crimen del policía en Loma Hermosa: quiénes son los dos menores detenidos

En tanto, el otro detenido tendría 15 años y está acusado de ser el conductor de la moto con la que interceptaron al cabo Gerez. Ya era buscado por un hecho ocurrido el 28 de junio, acusado de herir de varios disparos a dos hombres durante el robo de una moto en inmediaciones a la villa Curita, en San Martín. También era investigado por otro robo de una moto en diciembre de 2025, en el mismo partido bonaerense, según informó Clarín,

Fuentes del caso señalaron que los dos sospechosos fueron identificados a raíz de posteos en las redes sociales, principalmente videos publicados en TikTok, donde se mostraron con la misma ropa y moto que utilizaron durante el asalto y crimen de Geréz.

Al tratarse de dos menores de edad, la causa quedó en manos de los fiscales Fabián Hualde y Silvia Sorrentino, de la Fiscalía N° 1 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Se espera que los detenidos declaren el jueves ante la Justicia.