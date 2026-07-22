Femicidio en Córdoba: los inquietantes datos que reveló la autopsia de la mujer asesinada por su expareja
El informe forense reveló la brutalidad del crimen. Por el hecho está detenido Maximiliano Braudaco, expareja de la víctima y padre de su hija.
La investigación por el femicidio de Rocío Belén Gómez, la joven de 25 años asesinada en la localidad de Santa María de Punilla, Córdoba, sumó en las últimas horas datos estremecedores a partir de la incorporación del resultado preliminar de la autopsia. El informe forense confirmó la extrema violencia del ataque.
De acuerdo con los datos arrojados por la autopsia, la víctima murió como consecuencia de “un shock hipovolémico provocado por múltiples heridas punzantes, presuntamente ocasionadas con un arma blanca”.
Según informó el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, la autopsia estableció que cinco de las puñaladas afectaron órganos vitales de la víctima. La lesión más grave perforó uno de los pulmones y seccionó la aorta, provocando una hemorragia masiva que resultó fatal.
El informe ya fue incorporado al expediente judicial que investiga el crimen ocurrido durante la madrugada del lunes y que tiene como único acusado a Maximiliano Braudaco, de 40 años, expareja de la víctima y padre de una de sus hijas.
De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, Rocío Gómez y Braudaco se habían reunido en una vivienda ubicada en la esquina de Independencia y Echeverrí para ver la final del Mundial. Sin embargo, con el correr de las horas se produjo una discusión que derivó primero en una agresión física y luego en un ataque mortal.
Durante la agresión, la madre de Rocío intentó intervenir para frenar el ataque, pero no lo consiguió y salió de la vivienda para pedir ayuda. Cuando regresó, encontró a su hija ya sin vida.
La escalofriante frase del femicida
Tras cometer el crimen, Braudaco se dio a la fuga, pero poco después se cruzó con un vecino que advirtió que tenía una mano ensangrentada y le preguntó qué había ocurrido.
"¿Por qué tenés sangre en la mano?", le consultó el hombre. Según su testimonio, el acusado respondió de manera directa: "Apuñalé a Rocío".
Con esa información, la Policía de Córdoba desplegó un operativo cerrojo y logró localizar y detener al sospechoso a pocas cuadras del lugar del crimen. El mismo vecino aseguró luego que el acusado "estaba borracho" cuando pasó por la zona antes de ser arrestado.
Femicidio en Córdoba: el asesino ya tenía una condena por violencia contra la víctima
La causa también reveló los antecedentes de violencia del imputado. Braudaco se encontraba cumpliendo una condena de dos años y seis meses de prisión condicional dictada en 2025 por la Cámara en lo Criminal y Correccional de Cruz del Eje por los delitos de coacción y daño calificado.
Esa sentencia se había originado a raíz de una denuncia presentada por la madre de Rocío Gómez e incluía reglas de conducta y medidas de restricción que el acusado tenía que cumplir mientras permanecía en libertad.
La investigación quedó en manos de la fiscal Silvana Pen, titular de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín, quien imputó a Braudaco por el delito de homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género.
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