Femicidio en Córdoba: los inquietantes datos que reveló la autopsia de la mujer asesinada por su expareja

Durante la agresión, la madre de Rocío intentó intervenir para frenar el ataque, pero no lo consiguió y salió de la vivienda para pedir ayuda. Cuando regresó, encontró a su hija ya sin vida.

La escalofriante frase del femicida

Rocío Gómez tenía 25 años y era madre de tres hijos menores de edad

Tras cometer el crimen, Braudaco se dio a la fuga, pero poco después se cruzó con un vecino que advirtió que tenía una mano ensangrentada y le preguntó qué había ocurrido.

"¿Por qué tenés sangre en la mano?", le consultó el hombre. Según su testimonio, el acusado respondió de manera directa: "Apuñalé a Rocío".

Con esa información, la Policía de Córdoba desplegó un operativo cerrojo y logró localizar y detener al sospechoso a pocas cuadras del lugar del crimen. El mismo vecino aseguró luego que el acusado "estaba borracho" cuando pasó por la zona antes de ser arrestado.

Femicidio en Córdoba: el asesino ya tenía una condena por violencia contra la víctima

La causa también reveló los antecedentes de violencia del imputado. Braudaco se encontraba cumpliendo una condena de dos años y seis meses de prisión condicional dictada en 2025 por la Cámara en lo Criminal y Correccional de Cruz del Eje por los delitos de coacción y daño calificado.

Esa sentencia se había originado a raíz de una denuncia presentada por la madre de Rocío Gómez e incluía reglas de conducta y medidas de restricción que el acusado tenía que cumplir mientras permanecía en libertad.

La investigación quedó en manos de la fiscal Silvana Pen, titular de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín, quien imputó a Braudaco por el delito de homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género.