El adolescente agredido en Villa Carlos Paz despertó del coma: cómo sigue su salud

María Laura fue cauta respecto a la evolución de su hijo e indicó que aún resta que lo pasen a una sala común para que los médicos evalúen que secuela le pudo haber quedado luego del brutal golpe.

Cómo fue el ataque al adolescente en Villa Carlos Paz

Por el hecho hay cinco detenidos, de los cuales tres son menores. Los mayores están alojados en la Unidad de Contención de Aprehendidos (UCA), mientras que los adolescentes quedaron bajo la órbita del juez de menores. Entre los acusados hay un adolescente de 16 años señalado como quien habría golpeado a Santiago con la botella.

El ataque a Santiago Herrero ocurrió el jueves por la noche cuando el adolescente salió a caminar con un amigo por el centro de Villa Carlos Paz y en un punto del trayecto, cerca de la esquina de avenida Cárcano y Sargento Cabral, fueron rodeados por los agresores.

Según detalló la madre del adolescente, uno de los atacantes le arrojó una botella de vidrio que impactó en la zona parietal y le provocó un hundimiento de cráneo.

Apenas recibió el golpe Santiago cayó inconsciente en la calle, pero el ataque no terminó ahí: su amigo, de 16 años, relató que los otros jóvenes lo golpearon y le dieron patadas cuando ya estaba en el suelo.

“No fue una pelea. Lo agarraron de atrás. Empezó a correr este chico, le pegó, cayó al piso y después los otros le siguieron pegando con patadas. Ni siquiera pudo defenderse”, indicó la madre de la víctima, que consideró que se había tratado de un ataque planificado y sorpresivo.

El adolescente fue asistido en el Hospital Municipal Gumersindo Sayago y luego derivado de urgencia a Córdoba.

Los médicos del centro sanitario diagnosticaron una fisura cerebral y la formación de múltiples coágulos, por lo que tuvieron que realizarle una intervención quirúrgica para salvarle la vida.