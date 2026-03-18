Indignante video de Marcelo Porcel, presunto abusador sexual, bailando en Punta del Este
El clip se viralizó en las últimas horas y se cree que responde a la actividad del empresario, mientras se disponía a declarar vía Zoom ante la Justicia.
En las últimas horas, el nombre de Marcelo Porcel volvió a ser tendencia debido a la viralización de un video suyo bailando en Punta del Este, mientras enfrenta graves acusaciones de abuso sexual por parte de los compañeros de colegio de su hijo.
De hecho, en la jornada de este miércoles el empresario se declaró inocente ante la Justicia y evitó responder preguntas, en una declaración vía Zoom, dado que aún no se encuentra preso, a pesar de la gravedad de la imputación en su contra.
Por esa razón, el clip que tomó relevancia en redes sociales generó tanta indignación y despertó todo tipo de comentarios ofensivos.
La causa en contra de Marcelo Porcel por abuso sexual de menores
Si bien el video lo ubica en Uruguay, el abogado de las víctimas, Pablo Gianotti, alertó que desconocen si Porcel sigue en Punta del Este o si se trasladó a otro país sin tratado de extradición con Argentina.
Esta mañana, Porcel se presentó vía videollamada ante la justicia, pero se negó a declarar, limitándose a afirmar su inocencia y a anunciar que presentará un escrito de defensa. A pesar de la gravedad de la acusación (que ya suma al menos 10 víctimas confirmadas, compañeros de colegio de su hijo), actualmente no pesa sobre él una medida restrictiva de libertad o prohibición de salida del país, lo que le permitió viajar.
Tras la viralización del video y su negativa a declarar, el abogado de la querella exigió al juez que dicte la prisión preventiva en un plazo de diez días hábiles, argumentando riesgo de fuga.
Marcelo Porcel, empresario vinculado al rubro inmobiliario y agropecuario (hijo de uno de los fundadores de Argencard), está imputado por abusos que habrían ocurrido entre 2022 y 2024. La investigación incluye pruebas de cámaras ocultas en su departamento de la Torre Le Parc y en oficinas, además de testimonios que describen cómo captaba a los menores ofreciéndoles alcohol y dinero para apuestas.
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