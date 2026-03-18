Indignante video de Marcelo Porcel, presunto abusador sexual, bailando en Punta del Este

Tras la viralización del video y su negativa a declarar, el abogado de la querella exigió al juez que dicte la prisión preventiva en un plazo de diez días hábiles, argumentando riesgo de fuga.

Marcelo Porcel

Marcelo Porcel, empresario vinculado al rubro inmobiliario y agropecuario (hijo de uno de los fundadores de Argencard), está imputado por abusos que habrían ocurrido entre 2022 y 2024. La investigación incluye pruebas de cámaras ocultas en su departamento de la Torre Le Parc y en oficinas, además de testimonios que describen cómo captaba a los menores ofreciéndoles alcohol y dinero para apuestas.