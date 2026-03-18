"Soy inocente", el desafiante descargo del presunto abusador Marcelo Porcel ante la Justicia

El relato de los jóvenes describe un ambiente de manipulación donde Porcel les proveía alcohol y los incitaba a participar en juegos de apuestas online y desafíos a cambio de dinero. En uno de los episodios más crudos que consta en la investigación, el empresario les habría exigido a los menores que se quitaran la ropa para "correr desnudos alrededor de una mesa dentro de su oficina". La causa continúa su curso mientras las familias de las víctimas aguardan nuevas medidas tras este breve descargo del acusado.