"Soy inocente", el desafiante descargo del presunto abusador Marcelo Porcel ante la Justicia
El empresario acusado de abusar de los compañeros de colegio de su hijo declaró ante la Justicia y aseguró ser inocente, pero se negó a responder preguntas.
En una jornada marcada por la tensión, el empresario Marcelo Porcel, acusado de abusar de al menos diez compañeros de colegio de su hijo, rompió el silencio frente al juez Carlos Bruniard.
Durante la audiencia de indagatoria realizada este miércoles por la mañana, el imputado fue tajante al pronunciar sus únicas palabras oficiales hasta el momento: “Soy inocente”. Sin embargo, a pesar de su declaración de falta de culpabilidad, Porcel se negó a responder las preguntas del magistrado y del fiscal Pablo Turano, limitándose a adelantar que presentará un escrito de defensa en los próximos días.
La situación procesal del empresario es sumamente delicada, ya que la Justicia lo investiga por delitos de abuso sexual gravemente ultrajante, corrupción de menores agravada y producción de representaciones de partes genitales de menores con fines sexuales. Hasta el momento, el expediente cuenta con diez denunciantes formales, aunque la cifra podría aumentar tras trascender que existen más víctimas con intenciones de prestar declaración en el corto plazo.
Según los escalofriantes testimonios que integran la causa, el modus operandi de Porcel comenzaba cuando los chicos tenían apenas 11 o 12 años. El empresario aprovechaba los encuentros en su casa, organizados a través de sus propios hijos, para captar a las víctimas. Los denunciantes relataron que el acusado "los masajeaba con cremas, los manoseaba y les tocaba los testículos", muchas veces trasladándolos a su oficina de madrugada bajo la excusa de no despertar a su esposa.
El relato de los jóvenes describe un ambiente de manipulación donde Porcel les proveía alcohol y los incitaba a participar en juegos de apuestas online y desafíos a cambio de dinero. En uno de los episodios más crudos que consta en la investigación, el empresario les habría exigido a los menores que se quitaran la ropa para "correr desnudos alrededor de una mesa dentro de su oficina". La causa continúa su curso mientras las familias de las víctimas aguardan nuevas medidas tras este breve descargo del acusado.
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