Descartan que Micaela Albornoz esté en Córdoba: cómo sigue su búsqueda

Micaela Albornoz mide 1,80 metros, tiene contextura delgada, tez trigueña, cabello castaño con reflejos rubios y ojos marrones. Al momento de desaparecer vestía campera negra, jean y zapatillas negras.

Además del video en donde su familia había creído reconocerla, las sospechas de que la mujer pudiera encontrarse en Córdoba habían generado expectativa debido a la demora de un hombre que había utilizado una tarjeta de débito que estaba a nombre de ella.

Los detalles de la desaparición de Micaela Albornoz

Cerca de las 9:30 del 24 de junio, la mujer había salido de su vivienda ubicada en Pasaje Becquer al 500 bis, donde residía junto a su hija de dos años y sus dos hermanos. De acuerdo con los relatos familiares, la joven manifestó su intención de ir a una plaza cercana para disfrutar un momento al aire libre, pero nunca más regresó al domicilio.

La preocupación de la familia aumentó con el paso de los días, ya que Albornoz se encontraba bajo tratamiento con psicofármacos. Tras los datos aportados, la Fiscalía concentró las tareas de búsqueda en el Parque de la Independencia luego de que encontraran prendas y objetos personales de ella en la intersección de bulevar Oroño y avenida Leopoldo Lugones.

El hallazgo fue producto de la hermana de Albornoz, Eliana, quien contó que había recibido una llamada telefónica de una persona que aseguró haber visto a la joven en esa zona. Por esto, entre las primeras hipótesis consideradas por los investigadores figuró la posibilidad de que hubiera salido de su casa con un bolso con ropa y que actualmente se encuentre en situación de calle.

Paralelamente, la familia comenzó a recibir reportes de personas que afirmaron haberla visto en distintas áreas de Rosario. “Si ven a alguien pidiendo comida, vendiendo pañuelitos, que mire su cara dos segundos; puede ser mi hermana”, declaró en diálogo con Radio 2.

Asimismo, la madre de la mujer denunció haber recibido llamadas extorsivas en las que le exigieron dinero a cambio de la supuesta liberación de su hija, acompañado de amenazas de muerte en caso de no cumplir con el pago solicitado. Ante esta situación, solicitó a las autoridades un refuerzo en el control de fronteras por temor a que su hija sea víctima de una red de trata de personas.