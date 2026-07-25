Córdoba: los drogaron con un gas adormecedor y les desvalijaron la casa

El hombre expresó preocupación por no saber qué más sucedió durante el robo: “Si tocaron a mi hija o a mi señora. La verdad que eso no lo sabemos y tampoco se hizo una prueba”. Tras el asalto, la familia decidió instalar cerraduras adicionales en puertas y habitaciones, y busca sumar rejas y cámaras para mayor protección en la casa.

Los delincuentes actuaron sin apuro y permanecieron un tiempo prolongado dentro de la vivienda, donde revisaron habitaciones y seleccionaron objetos para llevarse. “Estuvieron tranquilos trabajando en la casa. Hicieron lo que quisieron, tuvieron todo el tiempo del mundo. Inclusive se llevaron mi bici andando”, contó el dueño de la casa.

Además de los objetos robados, la familia denunció que los delincuentes accedieron a sus cuentas bancarias y realizaron compras con tarjetas. La victima indicó: “Nos vaciaron cuentas del banco, hicieron compras con las tarjetas. Hasta el momento no tuvimos respuestas de nada”.

De acuerdo a la reconstrucción del episodio, al menos cuatro personas: uno hacía de campana, otro conducía el vehículo y dos ingresaban para sacar los objetos robados. Además, se observó la presencia de un auto oscuro utilizado durante el robo.

Fernando mencionó que este es el tercer robo ocurrido en la misma manzana en tan solo veinte días, lo que alimenta la inquietud entre los vecinos y refuerza el sentimiento de indefensión. El hombre expresó su frustración por la falta de medidas preventivas efectivas: “No alcanza con un par de domos, la Policía no frecuenta mucho la zona”, demandó.

“Te roban la tranquilidad, es complicado seguir. No nos damos el gusto ni de dar una vuelta porque tenemos miedo”, manifestó el damnificado. Fernando reconoció que el temor limita sus actividades y condiciona el ánimo de todos los integrantes del hogar.

Además, aseguró que los objetos que le robaron el martes estarían siendo ofrecidos en zonas cercanas a la Circunvalación. Mientras tanto, la familia continúa a la espera de algún avance en la investigación y el recupero de sus pertenencias. Hasta el momento, los delincuentes responsables del asalto continúan prófugos y no se han reportado detenciones vinculadas al caso.