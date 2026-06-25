Inesperado giro en la causa por la desaparición de Loan Peña: citaron a declarar a Elisa Carrió

El juicio por la desaparición de Loan Peña

Laudelina Peña, tía de Loan y a quien la fiscalía federal le atribuye un papel central en la sustracción y ocultamiento del niño, finalmente no declaró ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes y optó por hacer uso de su derecho a guardar silencio durante la audiencia. La decisión contrastó con lo anticipado por su abogada, Mónica Chirivin, quien había señalado que su defendida ampliaría su declaración indagatoria.

Luego de ser identificada formalmente por el tribunal, el presidente del cuerpo, Fermín Ceroleni, le preguntó si deseaba prestar declaración. Ante esa consulta, la acusada respondió negativamente y decidió no brindar su versión de los hechos en esta etapa del juicio.

La determinación generó sorpresa entre quienes siguen el proceso, ya que la defensa había adelantado que Laudelina estaba dispuesta no solo a declarar, sino también a responder preguntas durante el debate oral.

Durante la instrucción de la causa, Laudelina ya había sido indagada en dos ocasiones, ambas en julio de 2024. Sin embargo, en esta nueva instancia judicial eligió no realizar ninguna manifestación ante los jueces.

Pese a ello, en los tribunales no descartan que más adelante decida declarar. Una de las hipótesis que se analiza es que espere a que la fiscalía y las querellas incorporen una parte importante de la prueba prevista para el juicio antes de exponer su versión ante el tribunal.