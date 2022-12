Habló el papá de la beba robada: "La estamos buscando por nuestra cuenta"

"Esta mañana me llamó mi señora llorando diciéndome que no estaba la nena”, expresó el padre de la bebé: “El hospital y las enfermeras no quieren dar la cara”.

“Buscamos mucho a la beba, para que venga una hija de p... y me la lleve”, dijo desesperado.

“Ayer a mi no me pidieron documento, dije que era el padre y entré. Y acá entran y salen como quieren”.

En cuanto al accionar de la policía, David se quejó porque “recién ahora le están tomando declaración” a Nicolé, casi cinco horas después de que se robaran a su hija.

papá beba robada budge

Habló la abuela de Aylin: “Mi hija está destrozada”

Luisa, madre de Nicole y abuela de Aylin reclamó por la aparición de su nieta y criticó con dureza la falta de medidas de seguridad en el hospital Alende de Ingeniero Budge.

“Cómo puede ser que una persona que está de seguridad hace diez años no sepa quién trabaja en el hospital. Ayer no me dejaron entrar a verla porque solo podía ingresar una persona. Cómo puede ser que con 24 horas de nacida mi nieta no esté”, expresó la mujer.

Reiteró que la secuestradora le dijo a la madre “que la llevaba a neonatología y le pidió la libreta, pero se asustó porque después no volvía”. “Tuvo todo el tiempo para cambiarse, cambiar a la nena y llevársela”, reclamó.

“Para que salga un bebé tiene que tener el alta y la pulcerita. Nació ayer a las 9.30 y hoy 9.30 se la robaron”, expresó Luisa.

abuela beba robada

Cualquier información comunicarse de inmediato al 911 o llamar al 4283-0126.

aylin beba robada ingeniero budge.jpg