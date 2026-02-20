Inhabilitarán para manejar a la "Toretto" de Berisso para prevenir una tragedia

En el caso de Berisso, el video viral muestra a Milagros de Simone cuando conducía a 180 kilómetros por hora, sin cinturón de seguridad y cruzando semáforos en rojo, con más personas en su auto.

Desde la ANSV informaron que el proceso administrativo inició luego de haber identificado a la mujer, que será notificada para realizar nuevamente los exámenes para obtener su licencia de conducir.

pibas corren picada

Mientras tanto, De Simone estará inhabilitada para manejar hasta tanto se compruebe "si está apta para la conducción de vehículos en la vía pública, sin poner en riesto la vida de otras personas".

El objetivo no es sólo evitar que la joven se lastime o lastime a sus acompañantes sino también prevenir una tragedia como la registrada en abril de 2024 en La Plata, donde Felicitas Alvite -que se había autoapodado "La Toretto" en referencia a un personaje de la saga "Rápido y Furioso"- mató a Walter Armand, de 34 años.