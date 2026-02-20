Inhabilitarán para manejar a la "Toretto" de Berisso para prevenir una tragedia
Aunque la joven aseguró que el video en el que se la ve manejando a 180km/h es de 2024, la Agencia Nacional de Seguridad Vial tomó cartas en el asunto.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) inició esta semana el trámite administrativo para retirarle la licencia de conducir a la joven que fue grabada en Berisso cuando manejaba a más de 180 km/h, y que tuvo el mal tino de subir el video a las redes sociales.
La joven en cuestión fue identificada como Milagros de Simone, cuya voz y exitación se podían notar en el video que se hizo viral el 19 de febrero, y que ahora podría valerle una inhabilitación para manejar.
"Háganme el favor de hacer que bajen esa publicación, porque el video es del ante año pasado", escribió la joven en su perfil de Instagram a modo de explicación de lo sucedido.
Pero el daño a su reputación ya estaba hecho en 2026, y las autoridades tomaron cartas en el asunto.
El objetivo de la medida es evitar una situación como la vivida en La Plata, donde Felicitas Alvite, alias "La Toretto", mató a un hombre al que atropelló cuando corría una picada de madrugada.
En el caso de Berisso, el video viral muestra a Milagros de Simone cuando conducía a 180 kilómetros por hora, sin cinturón de seguridad y cruzando semáforos en rojo, con más personas en su auto.
Desde la ANSV informaron que el proceso administrativo inició luego de haber identificado a la mujer, que será notificada para realizar nuevamente los exámenes para obtener su licencia de conducir.
Mientras tanto, De Simone estará inhabilitada para manejar hasta tanto se compruebe "si está apta para la conducción de vehículos en la vía pública, sin poner en riesto la vida de otras personas".
El objetivo no es sólo evitar que la joven se lastime o lastime a sus acompañantes sino también prevenir una tragedia como la registrada en abril de 2024 en La Plata, donde Felicitas Alvite -que se había autoapodado "La Toretto" en referencia a un personaje de la saga "Rápido y Furioso"- mató a Walter Armand, de 34 años.
