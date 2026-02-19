Otra "Toretto" al volante: una joven se grabó junto a una amiga manejando a 180 km/h en Berisso

La Justicia rechazó el pedido de Felicitas Alvite para trabajar como niñera en plena prisión domiciliaria

La Justicia platense denegó el permiso de salidas laborales solicitado por Felicitas Alvite, la joven imputada por la muerte del motociclista Walter Armand. La autodenominada "La Toretto", quien actualmente cumple prisión domiciliaria en City Bell, pretendía obtener una autorización para desempeñarse como cuidadora de un niño de un año y medio.

Fue el juez Claudio Bernard, del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2, quien consideró inviable el pedido. Entre sus argumentos, destacó que la oferta laboral no pudo ser verificada fehacientemente y que no existen garantías para supervisar a la acusada fuera de su hogar, lo que pondría en riesgo el control que supone el arresto preventivo.

Según el fallo, permitir estas salidas sin un monitoreo electrónico adecuado desvirtuaría la medida de prisión domiciliaria que ya beneficia a la joven.

felicitas alvite Felicitas Alvite, alias "La Toretto".