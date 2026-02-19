Otra "Toretto" al volante: una joven se grabó junto a una amiga manejando a 180 km/h en Berisso
El episodio que quedó registrado en redes sociales ocurrió en la localidad de Berisso. Además de la alta velocidad, la conductora pasó varios semáforos en rojo.
En las últimas horas se viralizaron imágenes que muestran a una conductora, identificada como Milagros de Simone, circulando a alta velocidad por las calles de Berisso. En el video, registrado por su acompañante, se observa cómo el vehículo atraviesa varios semáforos en rojo sin frenar.
"¡Nos pasamos a 180! ¡Daleeee!", se escucha gritar a la joven entre risas, mientras celebraba la peligrosa maniobra que puso en riesgo la vida de terceros.
El video, de menos de un minuto de duración, cobró estado público este jueves y despertó un repudio generalizado en las redes sociales. A pesar de que la persona que filmó las imágenes intentó aclarar en Instagram que el hecho ocurrió en 2024, la aclaración no disminuyó la indignación por la peligrosidad de la maniobra.
Mientras la Agencia Nacional de Seguridad Vial trabaja para dar con la conductora y definir sanciones, las imágenes muestran a De Simone (de saco rojo y remera negra) ignorando cada semáforo y cruce de calle. En el registro se escucha a su acompañante alentarla al grito de “¡Dale, pendeja!” mientras filma el velocímetro.
La secuencia alcanza su punto crítico cuando el auto llega a los 180 km/h y ambas festejan eufóricas: “Nos pasamos, lo pasamos. ¡¡¡Vamos a 180!!! Vamos para ciento ochenta, vamos para ciento ochenta. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Va, va, va, va, va, va, va, va”.
La Justicia rechazó el pedido de Felicitas Alvite para trabajar como niñera en plena prisión domiciliaria
La Justicia platense denegó el permiso de salidas laborales solicitado por Felicitas Alvite, la joven imputada por la muerte del motociclista Walter Armand. La autodenominada "La Toretto", quien actualmente cumple prisión domiciliaria en City Bell, pretendía obtener una autorización para desempeñarse como cuidadora de un niño de un año y medio.
Fue el juez Claudio Bernard, del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2, quien consideró inviable el pedido. Entre sus argumentos, destacó que la oferta laboral no pudo ser verificada fehacientemente y que no existen garantías para supervisar a la acusada fuera de su hogar, lo que pondría en riesgo el control que supone el arresto preventivo.
Según el fallo, permitir estas salidas sin un monitoreo electrónico adecuado desvirtuaría la medida de prisión domiciliaria que ya beneficia a la joven.
