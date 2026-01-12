Malas noticias para Mar del Plata y Mar Chiquita: cómo sigue el clima tras el meteotsunami

mar del plata (1) El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias y tormentas para este martes en Mar del Plata y zonas cercanas, luego del "mini tsunami".

El miércoles regresaría el buen clima para esa zona, con cielo ligeramente nublado en las primeras horas, pasando a entre parcial y mayormente nublado para la tarde y noche; con marcas térmicas de entre 17 y 31 grados.

De acuerdo con los reportes, el meteotsunami en la Costa coincidió con el que fue uno de los mejores días de playa, luego de lo que fueron varias jornadas frescas y con mal clima. El tiempo fue ideal y con mucho calor, lo que dio lugar a que sea masiva la presencia de turistas en el mar.