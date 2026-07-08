Inminente regreso de las tormentas al AMBA: cuándo se largan las lluvias en Buenos Aires

Para la mañana se espera un ambiente fresco, con neblinas aisladas en zonas suburbanas y una temperatura mínima que rondará los 6°C. Sin embargo, el panorama mejorará rápidamente hacia el mediodía gracias a la presencia del sol y a la rotación de los vientos hacia el sector norte.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nublado. Las marcas térmicas ascenderán hasta alcanzar una máxima de 13°C, consolidando un clima agradable. Hacia la noche, el termómetro volverá a descender paulatinamente, cerrando el fin de semana sin probabilidades de lluvias en la región.