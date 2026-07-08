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Inminente regreso de las tormentas al AMBA: cuándo se largan las lluvias en Buenos Aires

Sociedad

El sitio Meteored alertó por tormentas que sacudirán a porteños y bonaerenses en las próximas horas. Cuándo llegan y qué esperar.

Lluvias en el AMBA.

Lluvias en el AMBA.

Mientras el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa un leve ascenso de temperaturas, los pronosticadores del tiempo tienen malas noticias: es inminente el regreso de tormentas y lluvias a Buenos Aires y, lastimosamente, opacarán el fin de semana largo por el Día de la Independencia.

En este sentido, se conocieron también las medidas a tener en cuenta ante precipitaciones en Capital Federal y el Gran Buenos Aires.

Cuándo vuelven las tormentas y lluvias al AMBA

De acuerdo a lo informado por Meteored, hay lluvias indicadas tanto para el viernes 10 de julio como para el sábado 11. De esta manera, el fin de semana largo tendrá inestabilidad y malas condiciones climáticas, aunque la buena noticia es que el domingo saldrá el sol.

En tanto se prevé que ambas jornadas lluviosas tengan una temperatura mínima de 8°C, mientras que la máxima oscilará entre los 12°C y 13°C.

Recomendaciones del SMN ante lluvias

  • Evitá salir.
  • No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Cómo seguirá el clima en el AMBA tras las lluvias del viernes y sábado

El Servicio Meteorológico Nacional adelantó el pronóstico para el próximo domingo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en una jornada que estará marcada por la estabilidad y condiciones ideales para actividades al aire libre.

Para la mañana se espera un ambiente fresco, con neblinas aisladas en zonas suburbanas y una temperatura mínima que rondará los 6°C. Sin embargo, el panorama mejorará rápidamente hacia el mediodía gracias a la presencia del sol y a la rotación de los vientos hacia el sector norte.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nublado. Las marcas térmicas ascenderán hasta alcanzar una máxima de 13°C, consolidando un clima agradable. Hacia la noche, el termómetro volverá a descender paulatinamente, cerrando el fin de semana sin probabilidades de lluvias en la región.

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