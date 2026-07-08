Inminente regreso de las tormentas al AMBA: cuándo se largan las lluvias en Buenos Aires
El sitio Meteored alertó por tormentas que sacudirán a porteños y bonaerenses en las próximas horas. Cuándo llegan y qué esperar.
Mientras el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa un leve ascenso de temperaturas, los pronosticadores del tiempo tienen malas noticias: es inminente el regreso de tormentas y lluvias a Buenos Aires y, lastimosamente, opacarán el fin de semana largo por el Día de la Independencia.
En este sentido, se conocieron también las medidas a tener en cuenta ante precipitaciones en Capital Federal y el Gran Buenos Aires.
Cuándo vuelven las tormentas y lluvias al AMBA
De acuerdo a lo informado por Meteored, hay lluvias indicadas tanto para el viernes 10 de julio como para el sábado 11. De esta manera, el fin de semana largo tendrá inestabilidad y malas condiciones climáticas, aunque la buena noticia es que el domingo saldrá el sol.
En tanto se prevé que ambas jornadas lluviosas tengan una temperatura mínima de 8°C, mientras que la máxima oscilará entre los 12°C y 13°C.
Recomendaciones del SMN ante lluvias
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Cómo seguirá el clima en el AMBA tras las lluvias del viernes y sábado
El Servicio Meteorológico Nacional adelantó el pronóstico para el próximo domingo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en una jornada que estará marcada por la estabilidad y condiciones ideales para actividades al aire libre.
Para la mañana se espera un ambiente fresco, con neblinas aisladas en zonas suburbanas y una temperatura mínima que rondará los 6°C. Sin embargo, el panorama mejorará rápidamente hacia el mediodía gracias a la presencia del sol y a la rotación de los vientos hacia el sector norte.
Durante la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nublado. Las marcas térmicas ascenderán hasta alcanzar una máxima de 13°C, consolidando un clima agradable. Hacia la noche, el termómetro volverá a descender paulatinamente, cerrando el fin de semana sin probabilidades de lluvias en la región.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario