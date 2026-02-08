Inminente traslado de Bastian Jerez a una clínica privada del AMBA
En el marco del importante avance en su recuperación, el nene accidentando en Pinamar sería derivado a una clínica de San Justo en las próximas horas.
Tras los recientes signos de mejoría, Bastián Jerez, el niño de ocho años que sufrió un grave accidente en las dunas de Pinamar, será trasladado en las próximas horas en un vuelo sanitario desde Mar del Plata hacia el Hospital Italiano de San Justo para continuar con su recuperación.
Luego de mostrar una notable mejoría clínica que incluyó su salida del estado de coma y el reconocimiento de sus familiares, el pequeño iniciará una etapa determinante en su recuperación. Según confirmaron fuentes oficiales, el operativo de alta complejidad contará con un equipo especializado para garantizar la estabilidad del paciente durante el trayecto hacia el AMBA.
La derivación, que fue autorizada por IOMA tras el pedido de celeridad de su familia, tiene como objetivo principal comenzar de forma inmediata con un tratamiento de rehabilitación neurológica postraumática. Se llevaría a cabo este lunes en la primera hora, si no surgen inconvenientes.
El traslado aéreo permanece sujeto a las condiciones meteorológicas y a la evolución del cuadro clínico del niño, quien recientemente conmovió a su entorno al despertar y reaccionar con gestos de afecto hacia sus padres.
En el centro de salud de San Justo, un equipo multidisciplinario trabajará en la recuperación de sus funciones motoras y cognitivas, aprovechando los signos favorables que Bastián manifestó en los últimos días.
Días atrás, la mamá del menor, Macarena Collantes, confirmó a través de las redes sociales un avance crucial en su estado de conciencia: el niño despertó luego de 21 días de internación en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI).
"Basti despertó, nos reconoció, nos regaló muchas sonrisas y caritas de enojado. Estamos muy orgullosos de vos", expresó con emoción la madre del nene en su cuenta de Instagram. “Gracias Dios. Hijo, jamás dudé de tu grandeza y de tu fortaleza. Me hiciste la mamá más feliz del mundo”, continuó el mensaje.
La mujer solicitó “seguir pidiendo por Basti", además de agradecer por el apoyo recibido durante las última semanas.
