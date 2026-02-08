Inminente traslado de Bastian Jerez a una clínica privada del AMBA

Días atrás, la mamá del menor, Macarena Collantes, confirmó a través de las redes sociales un avance crucial en su estado de conciencia: el niño despertó luego de 21 días de internación en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI).

"Basti despertó, nos reconoció, nos regaló muchas sonrisas y caritas de enojado. Estamos muy orgullosos de vos", expresó con emoción la madre del nene en su cuenta de Instagram. “Gracias Dios. Hijo, jamás dudé de tu grandeza y de tu fortaleza. Me hiciste la mamá más feliz del mundo”, continuó el mensaje.

La mujer solicitó “seguir pidiendo por Basti", además de agradecer por el apoyo recibido durante las última semanas.