Murió un joven que fue golpeado violentamente a la salida de un boliche en Batán
Lucas Nahuel Larroque estaba internada en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). Por el hecho fue aprehendido un joven de 18 años e investigan los motivos del violento ataque.
Se confirmó el fallecimiento de un hombre de 30 años que había sido brutalmente golpeado a la salida de un boliche en la localidad de Batán, en las cercanías de Colectora y calle 132, en el partido de General Pueyrredón.
Lucas Nahuel Larroque había sido trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) tras el ataque, ocurrido en la madrugada de este domingo, y permanecía internada en ese centro de salud. En las últimas horas se informó que finalmente no logró recuperarse de las lesiones sufridas y falleció.
Fuentes policiales indicaron que personal de la comisaría octava aprehendió a un joven de 18 años acusado de ser el presunto autor del ataque. Además, se detuvo a una mujer de 24 años que intentó impedir el accionar de los efectivos durante la pelea.
El hecho ocurrió cuando el hombre salía de un local bailable y, por motivos que aún se investigan, se desató una discusión que terminó en agresión física. Tras el violento episodio, la víctima fue atendida por una ambulancia del SAME y trasladada al hospital, donde quedó internada en estado crítico antes de fallecer.
La causa quedó a cargo del fiscal Leandro Arévalo, quien continuará con la investigación y tomará declaración al joven de 18 años imputado por el hecho en las próximas horas.
Cayó un "soldadito" en Mar del Plata: lo buscaban por un crimen y subía videos burlándose de la policía
Un “soldadito” de 21 años fue detenido en Mar del Plata acusado del homicidio de Néstor Joaquín Girard, quien fue asesinado el año pasado de un disparo durante el robo de su moto en el Barrio Belgrano. La investigación del crimen derivó en un amplio operativo donde también se detuvo a un segundo sospechoso.
El joven detenido, identificado como S. U. P., de 21 años, era buscado intensamente por la Justicia y contaba con un amplio prontuario penal. Lejos de ocultarse, se jactaba de sus delitos y publicaba videos en redes sociales donde se mostraba con fajos de dinero, armas y celulares, burlándose de la policía.
“Tengo como 500 celulares para que no me pinchen las llamadas, me las sé todas”, decía en una de las grabaciones con total impunidad. Pero el imputado no solo ostentaba dinero y teléfonos. En una de las publicaciones en redes sociales había dejado una temeraria amenaza: “A los giles les hace falta un buen tiro”.
El megaoperativo se centró en el Barrio Belgrano, donde efectivos de la DDI de Mar del Plata concretaron la detención de S. U. P. y de un segundo sospechoso, O. A. A. de 44 años, quien fue aprehendido por encubrimiento en el marco de la causa a cargo de la fiscal Florencia Salas. Ambos permanecen alojados en la Unidad Penal 44 de Batán, a disposición del Ministerio Público Fiscal.
Además, se demolió un búnker narco ubicado en la zona de Cerrito Sur, identificado como uno de los puntos de venta de estupefacientes vinculados a la banda. También se realizaron allanamientos simultáneos en distintos puntos de Mar del Plata.
En uno de los domicilios, los efectivos hallaron casi un kilo de cocaína de máxima pureza, 195 gramos de marihuana, más de 3,8 millones de pesos en efectivo, 26 teléfonos celulares, 119 proyectiles de distintos calibres y balanzas.
Lo llamativo fue el hallazgo de uniformes policiales y de una pistola Bersa TPR9 9mm que llevaba la inscripción de “Policía de la Provincia de Buenos Aires”, reportada como faltante por el Escuadrón Caballería de Mar del Plata.
A su vez, se recuperaron motos y vehículos robados que tenían pedido de secuestro activo, entre ellos una Honda XR 190L, una Bajaj Rouser, un Chevrolet Corsa y un Fiat Argo.
Las detenciones derivaron de la investigación para dar con los responsables del crimen de Girard, ocurrido el 26 de septiembre de 2025 en Bouchard y Yapeyú. De acuerdo con la reconstrucción del homicidio, el hombre fue interceptado por dos personas que le dispararon en la ingle y le sustrajeron su moto, la cual fue encontrada posteriormente junto a su celular.
Luego se supo que Girard tenía antecedentes por robo automotor y por delitos cometidos en poblado y en banda, según informaron fuentes del caso. Se indicó, además, que la víctima y los presuntos autores habrían mantenido un conflicto previo, el cual escaló hasta el desenlace fatal.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario