Murió un joven que fue golpeado violentamente a la salida de un boliche en Batán

Cayó un "soldadito" en Mar del Plata: lo buscaban por un crimen y subía videos burlándose de la policía

Un “soldadito” de 21 años fue detenido en Mar del Plata acusado del homicidio de Néstor Joaquín Girard, quien fue asesinado el año pasado de un disparo durante el robo de su moto en el Barrio Belgrano. La investigación del crimen derivó en un amplio operativo donde también se detuvo a un segundo sospechoso.

El joven detenido, identificado como S. U. P., de 21 años, era buscado intensamente por la Justicia y contaba con un amplio prontuario penal. Lejos de ocultarse, se jactaba de sus delitos y publicaba videos en redes sociales donde se mostraba con fajos de dinero, armas y celulares, burlándose de la policía.

soldadito detenido mar del plata drogas homicidio

“Tengo como 500 celulares para que no me pinchen las llamadas, me las sé todas”, decía en una de las grabaciones con total impunidad. Pero el imputado no solo ostentaba dinero y teléfonos. En una de las publicaciones en redes sociales había dejado una temeraria amenaza: “A los giles les hace falta un buen tiro”.

El megaoperativo se centró en el Barrio Belgrano, donde efectivos de la DDI de Mar del Plata concretaron la detención de S. U. P. y de un segundo sospechoso, O. A. A. de 44 años, quien fue aprehendido por encubrimiento en el marco de la causa a cargo de la fiscal Florencia Salas. Ambos permanecen alojados en la Unidad Penal 44 de Batán, a disposición del Ministerio Público Fiscal.

Además, se demolió un búnker narco ubicado en la zona de Cerrito Sur, identificado como uno de los puntos de venta de estupefacientes vinculados a la banda. También se realizaron allanamientos simultáneos en distintos puntos de Mar del Plata.

En uno de los domicilios, los efectivos hallaron casi un kilo de cocaína de máxima pureza, 195 gramos de marihuana, más de 3,8 millones de pesos en efectivo, 26 teléfonos celulares, 119 proyectiles de distintos calibres y balanzas.

Lo llamativo fue el hallazgo de uniformes policiales y de una pistola Bersa TPR9 9mm que llevaba la inscripción de “Policía de la Provincia de Buenos Aires”, reportada como faltante por el Escuadrón Caballería de Mar del Plata.

A su vez, se recuperaron motos y vehículos robados que tenían pedido de secuestro activo, entre ellos una Honda XR 190L, una Bajaj Rouser, un Chevrolet Corsa y un Fiat Argo.

soldadito detenido mar del plata drogas homicidio

Las detenciones derivaron de la investigación para dar con los responsables del crimen de Girard, ocurrido el 26 de septiembre de 2025 en Bouchard y Yapeyú. De acuerdo con la reconstrucción del homicidio, el hombre fue interceptado por dos personas que le dispararon en la ingle y le sustrajeron su moto, la cual fue encontrada posteriormente junto a su celular.

Luego se supo que Girard tenía antecedentes por robo automotor y por delitos cometidos en poblado y en banda, según informaron fuentes del caso. Se indicó, además, que la víctima y los presuntos autores habrían mantenido un conflicto previo, el cual escaló hasta el desenlace fatal.