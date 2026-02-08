Quién era el hombre de 30 años asesinado a golpes a la salida de un boliche en Batán
Lucas Nahuel Larroque, de 30 años, falleció en el Hospital Interzonal de Mar del Plata tras recibir una feroz golpiza. El agresor, un joven de 18 años, fue detenido.
Lo que comenzó como una discusión de madrugada a la salida de un local bailable terminó en una tragedia irreparable, y en un nuevo crimen violento: en las inmediaciones de la zona de boliches entre Colectora y calle 132, en la localidad de Batán, asesinaron a golpes a Lucas Nahuel Larroque, de 30 años.
Según las primeras informaciones, Larroque intervino con el único fin de proteger a la hija de su pareja y a una amiga, quienes estaban siendo agredidas verbalmente, pero su intento por calmar la situación le costó la vida.
De acuerdo con los reportes policiales y el material fílmico que ya circula en redes, la escalada de violencia fue inmediata. Asín, mientras Larroque intentaba separar a las partes, un joven de 18 años lo sorprendió con un fuerte golpe de puño que lo dejó indefenso en el suelo.
Lejos de detenerse, el agresor le propinó una primera patada y, tras alejarse unos metros para tomar impulso, regresó para descargar un segundo impacto brutal en la cabeza de la víctima, quien ya se encontraba inconsciente.
Como consecuencia de la golpiza, Larroque sufrió convulsiones en el lugar y fue trasladado de urgencia por el SAME al HIGA. El parte médico fue devastador: traumatismo de cráneo severo con pérdida de masa encefálica. A pesar del esfuerzo de los profesionales, falleció horas después.
Cómo sigue el caso del joven asesinado en Batán
Efectivos de la Comisaría 8va lograron la aprehensión del atacante en el lugar del hecho. También fue detenida una mujer de 24 años que intentó obstaculizar el procedimiento policial.
El fiscal Leandro Arévalo dispuso el traslado del principal sospechoso a la Alcaidía Penitenciaria de Batán. Si bien la causa inició como tentativa de homicidio, el deceso de Larroque obligó a una recaratulación inmediata. En tanto, el cuerpo de la víctima fue derivado a la Morgue Judicial para la autopsia de rigor, mientras la comunidad de Mar del Plata expresa su consternación ante un nuevo episodio de violencia nocturna.
