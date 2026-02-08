Quién era el hombre de 30 años asesinado a golpes a la salida de un boliche en Batán

Cómo sigue el caso del joven asesinado en Batán

Efectivos de la Comisaría 8va lograron la aprehensión del atacante en el lugar del hecho. También fue detenida una mujer de 24 años que intentó obstaculizar el procedimiento policial.

El fiscal Leandro Arévalo dispuso el traslado del principal sospechoso a la Alcaidía Penitenciaria de Batán. Si bien la causa inició como tentativa de homicidio, el deceso de Larroque obligó a una recaratulación inmediata. En tanto, el cuerpo de la víctima fue derivado a la Morgue Judicial para la autopsia de rigor, mientras la comunidad de Mar del Plata expresa su consternación ante un nuevo episodio de violencia nocturna.