Mapa en vivo de las lluvias de este viernes en Buenos Aires: a qué hora serán las tormentas más fuertes

Cabe señalar que también habrá intensas ráfagas provenientes del Sur a casi 60 kilómetros por hora.

Por su parte, el domingo de las elecciones legislativas nacionales se mantendría con buenas condiciones del clima y temperaturas similares al día anterior. La jornada tendría cielo parcialmente nublado, con una marca mínima de 12 grados y una máxima que alcanzaría los 23.

image

Mapa en vivo de las lluvias de este viernes

