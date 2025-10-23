Mapa en vivo de las lluvias de este viernes en Buenos Aires: a qué hora serán las tormentas más fuertes
De acuerdo a lo anunciado por el Servicio Meteorológico Nacional, este viernes estará pasado por agua: enterate los detalles del clima.
Llega el fin de semana y la mayoría de los argentinos sólo quiere saber cómo estará el clima, especialmente, ahora que estamos en primavera. Lo cierto es que el pronóstico del tiempo no tiene buenas noticias para porteños y bonaerenses: este viernes 24 de octubre de 2025 se esperan fuertes lluvias y tormentas en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, según anunció por estas horas el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Además, el organismo del clima vaticinó que las precipitaciones se extenderán durante la mañana del sábado, aunque la buena nueva es que el domingo de elecciones legislativas no lloverá, sino que, por el contrario, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) gozará de buen clima.
A qué hora se esperan las tormentas más fuertes este viernes
Según informa el SMN y pronosticadores privados del tiempo, pueden registrarse fuertes tormentas en la Capital Federal y sus alrededores desde la madrugada de este viernes y durante la mañana. Durante la tarde y la noche, las precipitaciones serán aisladas, pero no por eso el mal clima detendrá su paso.
En lo que respecta a temperaturas, el termómetro del viernes oscilará entre los 18 y 23 grados, con viento soplando desde el Norte.
En tanto, la abundante caída de agua también estará presente en la mañana del sábado, donde se esperan tormentas fuertes en la madrugada y chaparrones durante la mañana, con una mínima rondando los 16 grados y una temperatura máxima apenas alcanzando los 21.
Cabe señalar que también habrá intensas ráfagas provenientes del Sur a casi 60 kilómetros por hora.
Por su parte, el domingo de las elecciones legislativas nacionales se mantendría con buenas condiciones del clima y temperaturas similares al día anterior. La jornada tendría cielo parcialmente nublado, con una marca mínima de 12 grados y una máxima que alcanzaría los 23.
Mapa en vivo de las lluvias de este viernes
