Inminentes lluvias y tormentas en Buenos Aires: a qué hora se larga según los distintos pronosticadores

La inestabilidad se mantendría el domingo, con probabilidades de chaparrones en la madrugada y lluvias entre la mañana y la noche, pasando por tormentas en la tarde. Para el cierre del finde, las temperaturas rondarían entre 14 y 20 grados.

smn (12) Pronóstico de lluvias para este sábado en Buenos Aires. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.

Siempre según el organismo nacional, desde el lunes regresarían las condiciones estables del tiempo, con una jornada que se anticipa con cielo mayormente nublado, y con temperaturas de entre 15 grados de mínima y 23 de máxima.

En tanto, el pronóstico de Meteored difiere del SMN. Este sitio no prevé precipitaciones para el sábado, sino que espera lleguen recién el domingo, desde las 5 de la madrugada y hasta la medianoche, con eventos de tormentas a las 5 y a las 14.

También a diferencia del organismo nacional, el portal Meteored tiene pronósticos de lluvia débil para el lunes, pero solo para horas de la madrugada.

meteored (8) Cuándo llueve en el AMBA, según Meteored.