Inminentes lluvias y tormentas en Buenos Aires: a qué hora se larga según los distintos pronosticadores
El Servicio Meteorológico Nacional y Meteored coinciden en que se vienen lluvias y tormentas en el AMBA, pero no en la fecha. Los detalles del clima.
Si bien comenzó a aflojar el calor, luego de varias temperaturas por encima de la media para la época en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se acercan eventos de lluvias y tormentas, pero no hay coincidencia con la fecha en que se larga, según los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el portal especializado Meteored.
Es casi un hecho que se vienen algunas jornadas con clima inestable. El viernes fue e último día con calor agobiante, y ya desde horas de la tarde comenzó a sentirse el descenso térmico.
De esta manera, y tras algunos amagues, la semana cerró sin precipitaciones, aunque sería inminente que regresen las lluvias y tormentas.
Cuándo llegan las lluvias y tormentas al AMBA
Por un lado, el SMN mantiene sus pronósticos de precipitaciones para este sábado en el AMBA. Se espera cielo mayormente nublado en la madrugada, con lluvias en la mañana y tarde, y nuevamente aflojando en la noche; mientras que las temperaturas rondarán entre 17 y 20 grados.
La inestabilidad se mantendría el domingo, con probabilidades de chaparrones en la madrugada y lluvias entre la mañana y la noche, pasando por tormentas en la tarde. Para el cierre del finde, las temperaturas rondarían entre 14 y 20 grados.
Siempre según el organismo nacional, desde el lunes regresarían las condiciones estables del tiempo, con una jornada que se anticipa con cielo mayormente nublado, y con temperaturas de entre 15 grados de mínima y 23 de máxima.
En tanto, el pronóstico de Meteored difiere del SMN. Este sitio no prevé precipitaciones para el sábado, sino que espera lleguen recién el domingo, desde las 5 de la madrugada y hasta la medianoche, con eventos de tormentas a las 5 y a las 14.
También a diferencia del organismo nacional, el portal Meteored tiene pronósticos de lluvia débil para el lunes, pero solo para horas de la madrugada.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario