Resuelven 9 meses de prisión preventiva para Pequeño J, con fines de extradición
El principal acusado por el triple femicidio en Florencio Varela pasará una larga temporada en el penal Nueva Cantera Imperial, de Cañete, en Perú.
Luego de que Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como "Pequeño J", rechazara la extradición voluntaria de Perú a la Argentina, la Justicia del país vecino resolvió otorgarle nueve meses de prisión preventiva, con fines de extradición, entendiendo que el trámite llevará algunos meses.
Mientras la extradición simplificada se lleva a cabo, el joven pasará una larga temporada en el penal Nueva Cantera Imperial de Cañete, en territorio peruano. Actualmente, se encuentra alojado en la comisaría de Chilca, pero en las próximas horas será trasladada a una cárcel común.
El encargado de resolver el destino inmediato de Pequeño J fue el juez Cristhian Chumpitaz, quien respondió de inmediato al pedido del abogado defensor, que había expresado la necesidad de que su defendido quede en libertad para poder trabajar.
La respuesta del magistrado fue: "No hay ningún elemento para que se pueda concitar que aquellas pruebas que dijo haber presentado respecto de que era un cosechador de arándanos, que vendía medias y que no representaba un peligro para nadie pueda ser probado", según informó Diego Gabriele en "Argenzuela" (C5N).
Tras esto, el juez realizó un análisis e hizo lugar al planteo del fiscal de imponerle nueve meses de prisión preventiva al acusado, con el fin de que ese tiempo sirva para resolver la extradición a la Argentina, donde finalmente será juzgado por el triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, ocurrido el pasado 19 de septiembre en Florencio Varela.
Quiénes son los detenidos por el triple femicidio
Hasta el momento, nueve personas han sido arrestadas en relación con el triple femicidio.
En la cárcel de Melchor Romero se encuentran:
- Magalí Celeste González Guerrero y Miguel Ángel Villanueva Silva (su pareja, en cuya casa se encontraron los cuerpos).
- Andrés Maximiliano Parra (18).
- Iara Daniela Ibarra (19).
Las capturas recientes incluyen a figuras clave:
- Tony Janzen Valverde Victoriano (alias "Pequeño J"), presunto jefe que habría ordenado el crimen fue capturado en un camión en Pucusana, Perú.
- Matías Agustín Ozorio, ladero de "Pequeño J", fue detenido en Lima, Perú, poco antes de una cita planeada con su jefe.
- Lázaro Víctor Sotacuro fue capturado en Villazón, Bolivia. Es quien manejaba el vehículo donde habrían sido trasladadas las víctimas.
- Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro Lázaro, fue aprehendida por haber viajado con su tío la noche de los asesinatos.
- Ariel Giménez, acusado de participar directamente en la ocultación de los cuerpos, ya que se le imputa haber cavado la fosa y enterrado a las víctimas.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario