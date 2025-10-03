Resuelven 9 meses de prisión preventiva para Pequeño J, con fines de extradición

9 meses de preventiva para pequeño j

Quiénes son los detenidos por el triple femicidio

Hasta el momento, nueve personas han sido arrestadas en relación con el triple femicidio.

En la cárcel de Melchor Romero se encuentran:

Magalí Celeste González Guerrero y Miguel Ángel Villanueva Silva (su pareja, en cuya casa se encontraron los cuerpos).

Andrés Maximiliano Parra (18).

Iara Daniela Ibarra (19).

Las capturas recientes incluyen a figuras clave:

Tony Janzen Valverde Victoriano (alias "Pequeño J"), presunto jefe que habría ordenado el crimen fue capturado en un camión en Pucusana, Perú.

Matías Agustín Ozorio, ladero de "Pequeño J", fue detenido en Lima, Perú, poco antes de una cita planeada con su jefe.

Lázaro Víctor Sotacuro fue capturado en Villazón, Bolivia. Es quien manejaba el vehículo donde habrían sido trasladadas las víctimas.

Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro Lázaro, fue aprehendida por haber viajado con su tío la noche de los asesinatos.

Ariel Giménez, acusado de participar directamente en la ocultación de los cuerpos, ya que se le imputa haber cavado la fosa y enterrado a las víctimas.

detenidos triple femicidio Detenidos por el triple femicidio en Florencio Varela.