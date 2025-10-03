El video de Katy Perry "cuidando" a Evita que se hizo viral

katy perry



Ahora, a casi un mes de ese suceso,se viralizó un nuevo video donde se ve a la cantante cuidando el cuadro de Evita Perón y los fanáticos volvieron a expresar su admiración.

Además, cabe destacar que la escena tuvo lugar cuando en la provincia de Buenos Aires se conocían los resultados de las elecciones legislativas, que arrojaron una amplia victoria de Fuerza Patria sobre La Libertad Avanza. Mientras el país debatía los resultados políticos, La intérprete de “Teenage dream” regalaba un instante inolvidable a sus fans y reafirmaba la fuerte conexión que mantiene con su audiencia argentina. La espera ahora se centra en los esperados shows del 9 y 10 de septiembre, donde la cantante repasará sus grandes éxitos y, como ya es su costumbre, un espectacular despliegue de vestuario y escenografía.