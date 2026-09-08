Insólito: cargó nafta, se subió al auto y se escapó sin pagar

La fuga quedó registrada en un video

De acuerdo con las imágenes de las cámaras de seguridad, en lugar de dirigirse al sector de pago, el conductor subió a su auto, cerró la puerta y puso el vehículo en marcha, todo bajo la atenta mirada del playero.

La maniobra fue rápida. De un momento a otro, el conductor arrancó y aceleró. El auto atravesó la playa de la estación de servicio y después se escapó por una de las calles próximas, desapareciendo rápidamente de la zona.

El trabajador, en tanto, se quedó parado en el lugar y sorprendido por lo que acababa de suceder.

Buscan identificar al conductor

A partir de las imágenes que comenzaron a viralizarse durante las últimas horas, las autoridades buscan obtener información que permita establecer la identidad de la persona que estaba al volante y localizar el auto utilizado para concretar la fuga. El registro de las cámaras podría ser incorporado como evidencia ante una eventual denuncia.