Insólito: cargó nafta, se subió al auto y se escapó sin pagar
Ocurrió en una estación de servicio de la ciudad de San Juan. Toda la secuencia fue captada por las cámaras de seguridad.
Un insólito episodio se registró en una estación de servicio de la ciudad de San Juan, donde un automovilista cargó nafta, se subió al auto y se retiró del lugar sin pagar. Toda la secuencia quedó registrada en un video grabado por las cámaras de seguridad y ahora buscan al conductor en fuga.
El hecho ocurrió en una estación de servicio situada en la intersección de avenida Ignacio de la Roza y Esteban Echeverría y las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales.
Las cámaras de seguridad registraron cada momento de la secuencia, desde el ingreso a la estación hasta la salida del auto.
Según se observa en el video, el conductor ingresó al establecimiento y detuvo el auto junto a un surtidor, por lo que un playero se acercó y se encargó de cargar el combustible.
Hasta ese momento, la situación transcurría con absoluta normalidad, hasta que terminó la carga y el conductor tenía que pagar.
La fuga quedó registrada en un video
De acuerdo con las imágenes de las cámaras de seguridad, en lugar de dirigirse al sector de pago, el conductor subió a su auto, cerró la puerta y puso el vehículo en marcha, todo bajo la atenta mirada del playero.
La maniobra fue rápida. De un momento a otro, el conductor arrancó y aceleró. El auto atravesó la playa de la estación de servicio y después se escapó por una de las calles próximas, desapareciendo rápidamente de la zona.
El trabajador, en tanto, se quedó parado en el lugar y sorprendido por lo que acababa de suceder.
Buscan identificar al conductor
A partir de las imágenes que comenzaron a viralizarse durante las últimas horas, las autoridades buscan obtener información que permita establecer la identidad de la persona que estaba al volante y localizar el auto utilizado para concretar la fuga. El registro de las cámaras podría ser incorporado como evidencia ante una eventual denuncia.
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