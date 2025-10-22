En Córdoba, Luis Caputo pidió a la población sostener el rumbo porque "el mundo mira a la Argentina"
El ministro de Economía visitó la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde subió la apuesta en la recta final antes de los comicios de este domingo.
El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró este miércoles que "estas elecciones son más importantes que las presidenciales de 2027", en referencia a las legislativas que se celebrarán a nivel nacional este domingo.
No obstante, durante su visita a la Bolsa de Comercio de Córdoba el titular del Palacio de Hacienda levantó la bandera y afirmó que "independientemente del resultado", en las urnas, no habrá cambios en el plan económico del Gobierno.
"No va a pasar nada porque hoy tenés un Banco Central muy bien capitalizado, tenemos unos fundamentos sólidos y porque tenemos un tipo de cambio que está en un nivel absolutamente razonable. Si hoy tuvieras un tipo de cambio atrasado, no podíamos tener récord de exportaciones", señaló.
"El tipo de cambio es un reflejo también de tu economía", insistió el jefe del Palacio de Hacienda.
"Si vos tenés una economía fuerte, tenés una moneda fuerte. En términos comparativos, si lo comparo con aquella salida del cepo de Macri, en ese momento tenían 6 puntos de déficit fiscal y 3 puntos de déficit de cuenta corriente. Es decir que a una situación actual en la que tenemos superávit fiscal y a penas un punto y medio de déficit de cuenta corriente, que no financia al Gobierno sino inversiones privadas, podríamos darnos el lujo de tener un tipo de cambio mucho más bajo porque la economía está más sólida", indicó.
Complacido, Luis Caputo afirmó durante su presentación en la Bolsa de Comercio de Córdoba: "No debe haber habido en la historia de Argentina una relación como la de Javier conmigo, desde cómo pensamos, cómo analizamos las cosas, hasta el afecto personal".
"Hoy ya tenemos, como él me dice ‘hermandad’", aseguró el "chanchito de yeso" del Presidente.
Caputo Desde Córdoba: “Estamos frente a una oportunidad histórica, no la desaprovechemos”
El ministro de Economía, Luis Caputo, utilizó su participación en el Ciclo de Coyuntura de la Bolsa de Comercio de Córdoba para enviar un mensaje de firmeza económica y solicitar un explícito respaldo político al plan de gobierno. El funcionario destacó que el mundo sigue de cerca el proceso argentino y llamó a la ciudadanía a sostener el rumbo.
El desafío de la "Segunda Etapa"
Caputo abrió su exposición subrayando el interés global por el país, un factor que eleva la responsabilidad de la gestión: el mundo “está mirando a la Argentina y quiere ver que la gente revalide este curso”. En ese contexto, el ministro lanzó una frase contundente: “Estamos frente a una oportunidad histórica, no la desaprovechemos”.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario