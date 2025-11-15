Descubrí Jujuy en 2026: el lugar desconocido con géiseres naturales para conectar con la naturaleza

Dónde queda Catua

Catua se encuentra en el Departamento de Susques, en plena región puneña de la provincia de Jujuy. El géiser está ubicado a unos 35 kilómetros del pueblo, en una zona completamente natural, sin urbanización, donde reina el paisaje altiplánico y los colores intensos que caracterizan a la Puna argentina.

Al tratarse de un destino remoto, es ideal visitarlo con guías locales o servicios especializados en excursiones de alta montaña.

Cómo llegar a Catua

Llegar al géiser de Catua es parte de la aventura. Puede hacerse desde diferentes puntos de la región:

Desde Purmamarca

Se recorren 260 kilómetros combinando ruta asfaltada y tramos de ripio.

Se atraviesa la Cuesta de Lipán por la Ruta Nacional 52.

El camino pasa por las imponentes Salinas Grandes , uno de los paisajes más emblemáticos de la provincia.

Luego se llega a Susques y se toma dirección hacia el Paso Internacional de Jama .

Tras varios kilómetros aparece el cruce con la ruta provincial 70, donde hay que desviarse hacia la izquierda para llegar finalmente a Catua.

Desde San Antonio de los Cobres