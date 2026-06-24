Insólito: fueron a visitar a un preso y le llevaron droga escondida dentro de un pollo
Dos mujeres quedaron detenidas por intentar ingresar seis envoltorios con cocaína y marihuana a una comisaría de Santiago del Estero.
Un insólito episodio tuvo lugar en una comisaría de la zona sur de la capital de Santiago del Estero, donde dos mujeres fueron detenidas por intentar pasarle droga a un familiar preso durante una visita. Lo inusual fue que los seis envoltorios con cocaína y marihuana estaban escondidos dentro de un pollo.
El hecho ocurrió el domingo por la noche, alrededor de las 21.30, cuando una mujer de 32 años se presentó junto con una joven de 19 años en la Comisaria Comunitaria 45 del barrio Bosco II, con el objetivo de llevarle alimentos a su pareja, quien se encontraba detenido en ese lugar por una causa por robo calificado por el uso de arma. Entre los elementos entregados, se encontraba un pollo entero.
Si bien a simple vista el pollo no despertaba sospechas, todo cambió cuando los efectivos policiales procedieron a realizar una minuciosa requisa de rutina. Durante la inspección, detectaron la presencia de algo extraño oculto en el interior de la comida y extrajeron una bolsa plástica sospechosa del interior del alimento.
De inmediato se activó el protocolo de seguridad. Cuando los agentes procedieron a sacar el envoltorio, descubrieron que había seis paquetes con estupefacientes.
Tras las pruebas de campo correspondientes llevadas a cabo por el personal de Drogas Peligrosas, se confirmó que los envoltorios que estaban ocultos dentro del pollo contenían 0,96 gramos de cocaína y 23,36 gramos de marihuana.
Ante esta situación, la Fiscalía interviniente en la causa ordenó la inmediata aprehensión de la mujer y de la joven, ambas con domicilio en el barrio Bosco II. Además, se dispuso el secuestro preventivo del vehículo que habían utilizado para trasladarse a la comisaría.
Según el comunicado de las fuerzas de seguridad de Santiago del Estero, la causa fue caratulada bajo la figura de tentativa de suministro de estupefacientes agravada por la modalidad utilizada.
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