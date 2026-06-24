Insólito: fueron a visitar a un preso y le llevaron droga escondida dentro de un pollo

Tras las pruebas de campo correspondientes llevadas a cabo por el personal de Drogas Peligrosas, se confirmó que los envoltorios que estaban ocultos dentro del pollo contenían 0,96 gramos de cocaína y 23,36 gramos de marihuana.

Ante esta situación, la Fiscalía interviniente en la causa ordenó la inmediata aprehensión de la mujer y de la joven, ambas con domicilio en el barrio Bosco II. Además, se dispuso el secuestro preventivo del vehículo que habían utilizado para trasladarse a la comisaría.

Según el comunicado de las fuerzas de seguridad de Santiago del Estero, la causa fue caratulada bajo la figura de tentativa de suministro de estupefacientes agravada por la modalidad utilizada.