Insólito robo en Loma Hermosa: asaltaron una pizzería y se fueron comiendo porciones
Dos delincuentes ingresaron sin cubrirse el rostro, amenazaron a las empleadas y escaparon a pie mientras comían pizza delante de todos.
Una escena tan insólita como indignante quedó registrada por cámaras de seguridad en una pizzería de Loma Hermosa, partido de Tres de Febrero. Dos hombres ingresaron al comercio a cara descubierta, se llevaron el dinero de la caja y abandonaron el lugar caminando, no sin antes servirse porciones de pizza del mostrador.
El robo ocurrió en un local situado en la intersección de 1° de Mayo y Ruta 8. De acuerdo con el registro fílmico, los sospechosos entraron con total naturalidad, pasaron detrás del mostrador y sorprendieron a las dos empleadas que estaban trabajando.
“¡Abran la caja y tírense al piso!”, exigieron en tono amenazante. Las trabajadoras, superadas por la situación, obedecieron de inmediato. Uno de los delincuentes tomó el efectivo de la caja registradora, mientras el otro se encargaba de vigilar el ingreso al comercio para evitar interrupciones.
“Quedate quieta”, le reiteró uno de ellos a una de las víctimas, en un claro intento por impedir cualquier reacción o activación de alarma. La secuencia fue rápida y coordinada. Sin cubrirse el rostro en ningún momento, actuaron con una tranquilidad que llamó la atención de los vecinos.
Antes de retirarse, ambos se dirigieron al exhibidor del local y tomaron varias porciones de pizza. Según muestran las imágenes, comenzaron a comer dentro del comercio y continuaron haciéndolo mientras se alejaban a pie por la zona.
Testigos del barrio aseguraron que se trataría de “dos viejos conocidos” de la zona, presuntamente oriundos de Pablo Podestá. “Siguen libres robando como si nada”, señalaron con indignación. La denuncia fue radicada y la Policía trabaja para identificarlos formalmente y dar con su paradero.
