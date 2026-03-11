Insólito: se disfrazaba de policía para extorsionar y amenazar a comerciantes con facas

Uno de los hechos ocurrió el 17 de febrero, cuando el sospechoso se presentó en la gomería “Licha”, ubicada en Eva Perón al 4200. Allí simuló ser un jefe policial y obligó a los empleados a entregarle una cubierta sin pagarla, que luego colocaron en su propio auto antes de retirarse del lugar.

Tres días después, el 20 de febrero, el hombre fue hasta el “Lavadero de Mirko”, en Eva Perón al 5600. En esa oportunidad le exigió al dueño 10.000 pesos. Como el comerciante no tenía el dinero, lo obligó a lavar su auto y se fue sin pagar.

El episodio más grave se registró el 1 de marzo, cuando el acusado volvió al mismo lavadero y nuevamente le exigió dinero al comerciante. Ante la negativa del hombre, el falso policía fue hasta su auto, sacó una faca de aproximadamente 40 centímetros y lo amenazó con usarla “en el ejercicio de su función”. Finalmente, el comerciante terminó entregándole la plata.

Tenía armas falsas, uniformes y granadas

La investigación avanzó a partir de distintas tareas de relevamiento realizadas por la DDI de Quilmes, que permitieron identificar al sospechoso y reunir pruebas en su contra.

Con esa información, la Justicia ordenó un allanamiento en su domicilio, procedimiento que se realizó con la colaboración del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) de Quilmes.

Durante el operativo, los agentes secuestraron una gran cantidad de elementos vinculados a fuerzas de seguridad. Entre ellos, había prendas con insignias de la Policía Federal Argentina y de la Policía de la Ciudad, jerarquías, parches, correajes y una chapa tipo “pecho”.

Además, encontraron dos armas tipo airsoft falsas —una pistola cromada similar a calibre .45 y un rifle calibre 5.5—, municiones de diferentes calibres, una tonfa, pistoleras y dos granadas de gas lacrimógeno.

También fue incautado un Ford Fiesta Titanium blanco que el sospechoso utilizaba para movilizarse, simulando que era un móvil policial sin identificación. Según los investigadores, incluso colocaba una baliza tipo “chichón” en el techo del vehículo para reforzar la apariencia de patrullero.

Tras el allanamiento, el Ministerio Público Fiscal avaló la detención de Funes y ordenó su traslado junto con todos los elementos secuestrados para continuar con las actuaciones judiciales.