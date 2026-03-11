Quién era el ladrón que murió durante el tiroteo en una quinta: tenía antecedentes y estaba prófugo

Dentro de su prontuario figuraban causas por infracción a la Ley 23.737 de drogas, además de robo agravado por el uso de arma de fuego, cometido en poblado y en banda, y tenencia ilegal de armas.

tiroteo quinta Esteban Echeverría

Según los registros, López estuvo preso en la Unidad Penal 45 de Melchor Romero, destinada a internos con padecimientos mentales y jóvenes adultos. Quedó libre en agosto de 2023.

Un año después lo volvieron a arrestar: en julio de 2024 fue detenido durante allanamientos en Malvinas Argentinas y Adrogué, cuando la Policía buscada a los autores de un brutal robo a un cardiólogo en Glew, que fue baleado por motochorros.

En ese operativo, López fue interceptado a bordo de un Peugeot 208 junto a los dos principales sospechosos del ataque. El delincuente quedó preso porque tenía un pedido de captura previo por otra causa.

Allanamiento, tiroteo e intento de fuga

Este lunes, Diego Ezequiel López fue abatido cuando los agentes del GAD allanaron la quinta mientras se desarrollaba una pool party. Cuando los policías ingresaron, el sospechoso se encontraba en una habitación de la planta alta junto a otros jóvenes. Tenía en su poder un arma que, luego se supo, figuraba como robada.

Videos grabados del momento del tiroteo muestran al joven delincuente subido a una cama y disparando por la ventana contra los policías, que repelieron el ataque. En medio del enfrentamiento, quiso escaparse saltando por la ventana hacia el terreno lindero. Sin embargo, durante el tiroteo López recibió impactos de bala en la cabeza y el pecho. Murió poco después.