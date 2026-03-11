Quién era el ladrón que murió durante el tiroteo en una quinta: tenía antecedentes y estaba prófugo
El sospechoso, de 23 años, se enfrentó a los tiros contra la Policía Bonaerense e intentó escapar saltando por una ventana.
Un delincuente de 23 años murió en medio del tiroteo con la Policía Bonaerense durante un allanamiento en una quinta del partido de Esteban Echeverría, donde se llevaba a cabo una pool party. Tras ser identificado, se supo que tenía un extenso prontuario y pedido de captura.
El enfrentamiento armado ocurrió el lunes durante un operativo liderado por el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) en un domicilio de la localidad de 9 de Abril, donde se buscaba a miembros de una organización criminal acusada de robar autos para cometer entraderas.
Cuando los policías ingresaron, el sospechoso se subió a una cama y comenzó a disparar por una ventana hacia los efectivos. En medio del tiroteo, intentó escapar saltando por la ventana hacia el terreno lindero.
Antecedentes, paso por la cárcel y pedido de captura
De acuerdo con fuentes de la investigación, el delincuente fallecido fue identificado como Diego Ezequiel López, de 23 años, domiciliado en la localidad de Lavallol, partido de Lomas de Zamora.
López contaba con empleos en blanco registrados. Por el contrario, sumaba una gran lista de antecedentes penales, incluyendo una orden de captura vigente desde septiembre de 2022, emitida por el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora.
Dentro de su prontuario figuraban causas por infracción a la Ley 23.737 de drogas, además de robo agravado por el uso de arma de fuego, cometido en poblado y en banda, y tenencia ilegal de armas.
Según los registros, López estuvo preso en la Unidad Penal 45 de Melchor Romero, destinada a internos con padecimientos mentales y jóvenes adultos. Quedó libre en agosto de 2023.
Un año después lo volvieron a arrestar: en julio de 2024 fue detenido durante allanamientos en Malvinas Argentinas y Adrogué, cuando la Policía buscada a los autores de un brutal robo a un cardiólogo en Glew, que fue baleado por motochorros.
En ese operativo, López fue interceptado a bordo de un Peugeot 208 junto a los dos principales sospechosos del ataque. El delincuente quedó preso porque tenía un pedido de captura previo por otra causa.
Allanamiento, tiroteo e intento de fuga
Este lunes, Diego Ezequiel López fue abatido cuando los agentes del GAD allanaron la quinta mientras se desarrollaba una pool party. Cuando los policías ingresaron, el sospechoso se encontraba en una habitación de la planta alta junto a otros jóvenes. Tenía en su poder un arma que, luego se supo, figuraba como robada.
Videos grabados del momento del tiroteo muestran al joven delincuente subido a una cama y disparando por la ventana contra los policías, que repelieron el ataque. En medio del enfrentamiento, quiso escaparse saltando por la ventana hacia el terreno lindero. Sin embargo, durante el tiroteo López recibió impactos de bala en la cabeza y el pecho. Murió poco después.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario