Brutal tiroteo entre la Policía y 15 delincuentes durante un allanamiento a una quinta: murió una persona

Video: amenazó a la policía con una viga y lo inmovilizaron con una pistola Taser

Momentos de tensión se vivieron este fin de semana en la zona sur de Rosario, donde un hombre amenazó a su pareja con un cuchillo y luego intentó agredir a la policía con una viga de construcción. Tras varias advertencias, los efectivos lo redujeron con una pistola Taser.

El hecho ocurrió el viernes alrededor de las 23.30 en un domicilio de Lavalle al 4100, donde efectivos de la Policía de Santa Fe tuvieron que intervenir en un caso de violencia de género tras el desesperado aviso de la víctima al 911. La mujer denunció que su pareja se encontraba en estado de agresividad y estaba amenazándola con un cuchillo tipo carnicero por la ventana de su casa. Ante esto, desde la Central enviaron a agentes del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional II y solicitaron la presencia de un operador de pistola Taser “para ejercer un uso gradual de la fuerza y reducir al agresor”, según indicaron las fuentes.

Tras ingresar a la planta alta de la precaria vivienda, los agentes se encontraron cara a cara con el agresor, identificado como Brian M. de 32 años, quien sostenía una viga de 80 centímetros de largo y, de inmediato, empezó a amenazar a los efectivos.

“¡Quedate quieto! ¡Bajá eso porque uso la Taser!”, fue la primera advertencia del efectivo con la pistola ya empuñada, apuntando contra el sospechoso. El hombre, lejos de acatar la orden, continuó esgrimiendo la viga entre sus brazos. “Hermano, escuchame, no te hice nada”, intentó suplicar.

Tras más de veinte advertencias, suboficial decidió realizar el despliegue de la Taser, un arma de baja letalidad. "¡No tengo nada!", llegó a gritar el sospechoso luego de recibir la descarga eléctrica durante cinco segundos.

Finalmente, los efectivos policiales lograron inmovilizar al agresor y colocarle las esposas de seguridad.

Las pistolas Taser comenzaron a ser utilizadas por la policía en Rosario a finales de septiembre de 2025 solo en casos que requieran el uso gradual de la fuerza. “Su utilización permitió evitar un riesgo mayor para la víctima y para terceros”, destararon desde el Gobierno de Santa Fe.

Tras reducir al sospechoso, personal policial procedió al secuestro de un cuchillo tipo carnicero y una viga de hormigón de 80 centímetros de largo. En tanto, Brian M. fue trasladado en calidad de aprehendido a la seccional 21ª de la Unidad Regional II.