Insólito: tenía arresto domiciliario y salía a robar con tobillera electrónica en Balcarce
El Tribunal Oral en lo Criminal Nº3 de Balcarce le revocó la morigeración de la prisión preventiva y lo envió al penal de Batán.
Antonio David Mansilla, de 39 años, fue detenido en Balcarce por orden del Tribunal en lo Criminal N.º 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata, luego de que se comprobara que violó de manera sistemática el arresto domiciliario con tobillera electrónica y está acusado de cometer múltiples robos y hurtos entre noviembre de 2025 y enero de este año.
Esta situación derivó en la revocación de la morigeración de la prisión preventiva, a pedido del Ministerio Público Fiscal. Según lo registrado por la Policía de Seguridad Comunal Balcarce y lo que consta en el expediente, fueron seis los hechos comprobados y atribuidos a Mansilla durante el período en que se encontraba bajo arresto domiciliario.
- El 7 de noviembre de 2025, tras un allanamiento vinculado a otra causa por robo, el personal policial halló elementos probatorios quemados en el fondo del domicilio y constató la ausencia de Mansilla al momento de la irrupción, pese a la restricción de movimiento impuesta.
- El 30 de noviembre de 2025, un vecino denunció la sustracción de una máquina hormigonera y una pala ancha de una vivienda en remodelación. Las tareas investigativas derivaron en un allanamiento el 2 de diciembre en el domicilio de Mansilla, donde se encontraron prendas utilizadas en el hecho. Tanto ahora preso como su hermano Federico Mansilla (31) fueron notificados de la formación de causa por el delito de robo.
- El mismo 2 de diciembre, un hombre denunció que le sustrajeron dos cajas de herramientas y una amoladora de mano de su camioneta. Aportó filmaciones donde se observaba a los hermanos Mansilla cometiendo el ilícito, vistiendo la ropa hallada en el allanamiento anterior. Una vecina declaró haberlos visto llevarse una mezcladora del domicilio de la víctima.
- El 6 de diciembre, otro hombre denunció la sustracción de una bicicleta el día anterior. Las investigaciones permitieron identificar a Mansilla como autor, quien fue grabado en el momento del hecho con la pulsera electrónica en el tobillo derecho. En el allanamiento realizado el 9 de diciembre se secuestraron la vestimenta y un motovehículo utilizado tanto en este episodio como en otro hurto anterior.
- El 11 de diciembre, otro vecino denunció el ingreso a su local mediante la rotura de puertas y el robo de dinero en efectivo y prendas de vestir. Las diligencias realizadas el 12 de diciembre confirmaron la participación del mismo imputado.
- Finalmente, el 7 de enero pasado, la Policía llevó a cabo un allanamiento en relación a la denuncia de otra de las víctimas de Mansillapor la sustracción de dos pares de zapatillas de su domicilio. Las cámaras de seguridad permitieron identificarlo como el responsable.
La tobillera electrónica no impide físicamente salir, sino que registra la ubicación del portador. En este caso, las alertas acumuladas por el monitoreo, sumadas a las investigaciones judiciales en curso, llevaron al Tribunal a considerar que el acusado quebrantó en múltiples oportunidades el régimen de morigeración, motivo por el cual se dispuso la revocación del beneficio y su detención, conforme lo solicitado por la Fiscalía.
