Insólito: tenía arresto domiciliario y salía a robar con tobillera electrónica en Balcarce

detenido balcarce

El 7 de noviembre de 2025, tras un allanamiento vinculado a otra causa por robo, el personal policial halló elementos probatorios quemados en el fondo del domicilio y constató la ausencia de Mansilla al momento de la irrupción , pese a la restricción de movimiento impuesta.

, pese a la restricción de movimiento impuesta. El 30 de noviembre de 2025, un vecino denunció la sustracción de una máquina hormigonera y una pala ancha de una vivienda en remodelación. Las tareas investigativas derivaron en un allanamiento el 2 de diciembre en el domicilio de Mansilla, donde se encontraron prendas utilizadas en el hecho. Tanto ahora preso como su hermano Federico Mansilla (31) fueron notificados de la formación de causa por el delito de robo .

un vecino denunció la de una vivienda en remodelación. Las tareas investigativas derivaron en un allanamiento el 2 de diciembre en el domicilio de Mansilla, donde se encontraron prendas utilizadas en el hecho. Tanto como su hermano (31) fueron notificados de la formación de causa por el . El mismo 2 de diciembre, un hombre denunció que le sustrajeron dos cajas de herramientas y una amoladora de mano de su camioneta. Aportó filmaciones donde se observaba a los hermanos Mansilla cometiendo el ilícito, vistiendo la ropa hallada en el allanamiento anterior. Una vecina declaró haberlos visto l levarse una mezcladora del domicilio de la víctima.

de su camioneta. Aportó filmaciones donde se observaba a los hermanos Mansilla cometiendo el ilícito, vistiendo la ropa hallada en el allanamiento anterior. Una vecina declaró haberlos visto l del domicilio de la víctima. El 6 de diciembre, otro hombre denunció la sustracción de una bicicleta el día anterior. Las investigaciones permitieron identificar a Mansilla como autor, quien fue grabado en el momento del hecho con la pulsera electrónica en el tobillo derecho . En el allanamiento realizado el 9 de diciembre se secuestraron la vestimenta y un motovehículo utilizado tanto en este episodio como en otro hurto anterior.

otro hombre denunció la sustracción de el día anterior. Las investigaciones permitieron identificar a Mansilla como autor, quien fue grabado en el momento del hecho con la pulsera electrónica en el . En el allanamiento realizado el 9 de diciembre se secuestraron la vestimenta y un motovehículo utilizado tanto en este episodio como en otro hurto anterior. El 11 de diciembre, otro vecino denunció el ingreso a su local mediante la rotura de puertas y el robo de dinero en efectivo y prendas de vesti r. Las diligencias realizadas el 12 de diciembre confirmaron la participación del mismo imputado.

r. Las diligencias realizadas el 12 de diciembre confirmaron la participación del mismo imputado. Finalmente, el 7 de enero pasado, la Policía llevó a cabo un allanamiento en relación a la denuncia de otra de las víctimas de Mansillapor la sustracción de dos pares de zapatillas de su domicilio. Las cámaras de seguridad permitieron identificarlo como el responsable.

detenido balcarce

La tobillera electrónica no impide físicamente salir, sino que registra la ubicación del portador. En este caso, las alertas acumuladas por el monitoreo, sumadas a las investigaciones judiciales en curso, llevaron al Tribunal a considerar que el acusado quebrantó en múltiples oportunidades el régimen de morigeración, motivo por el cual se dispuso la revocación del beneficio y su detención, conforme lo solicitado por la Fiscalía.